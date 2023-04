CSU-Arbeitsministerin Scharf fordert flexiblere Arbeitszeiten

Seit 1994 schreibt das deutsche Arbeitszeitgesetz eine Höchstarbeitszeit von acht Stunden am Werktag vor. "Es ist längst Zeit, dieses Gesetz in die jetzige Zeit zu holen“, forderte die bayerische Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) am Abend in der Münchner Runde im BR-Fernsehen. Ihre Devise: Mal mehr, mal weniger arbeiten – je nach Lebensphase.

Scharf kritisiert Heils Gesetz zur Arbeitszeitaufzeichnung

Die Arbeitszeitrichtlinie der EU sieht 48 Stunden als Höchstarbeitszeit für die Woche vor. "Innerhalb dieser Woche sollte die Arbeitszeit aus meiner Sicht flexibel geregelt werden“, erklärte Scharf. Das sei insbesondere für junge Familien, die sich um ihre Kinder kümmern müssten, und für pflegende Angehörige notwendig. Vor diesem Hintergrund kritisierte Scharf das Eckpunktepapier für das Gesetz zur Arbeitszeitaufzeichnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): "Er hat die Flexibilisierung der Arbeitszeit wieder nicht angepackt“, kritisierte Scharf. Das sei ein Versäumnis.

Experte Weber will Frauen besser in den Arbeitsmarkt integrieren

Unterstützung bekam Scharf in der Diskussion vom Arbeitsmarktexperten Enzo Weber, der am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) tätig ist. Seiner Auffassung nach kann Flexibilität am Arbeitsplatz auch bedeuten, das Potenzial von Frauen besser wie bisher zu nutzen. Frauen würden mit besserer Qualifikation in den Arbeitsmarkt als Männer starten, dann aber in der Kinderphase einen Knick erleben, von dem sie sich anschließend nicht mehr erholen würden. "Wenn wir da flexibler werden, können Frauen ihre Arbeitsstunden ihrem Leben viel besser anpassen“, argumentierte Weber. "Da haben auch die Arbeitgeber richtig was davon“, so der Arbeitsmarktforscher. Ein ähnlicher Trend sei bei Erwerbstätigen ab 60 Jahren zu beobachten.

Scharf fordert Zuwanderung gegen Fachkräftemangel

In der Diskussion ging es auch um Lösungen für den Fachkräftemangel. In Bayern waren im vergangenen Jahr 233.000 Arbeitsplätze unbesetzt. Berechnungen zeigen: 2035 werden über eine Million Stellen im Freistaat unbesetzt bleiben. Arbeitsministerin Scharf (CSU) hat eine eindeutige Forderung: "Wir brauchen eine klare Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt." Für Berufe im Gesundheitssektor habe ihr Ministerium daher bereits eine "Fast-Lane" für Migranten eingerichtet, um ihnen den Jobeinstieg zu erleichtern.

Trotzdem sei Deutschland nicht gut genug, was die Integration am Arbeitsplatz betreffe, kritisierte der Arbeitsmarktforscher Weber: "Viele Zugewanderte arbeiten in Deutschland nicht auf dem Niveau, was sie von ihren Kompetenzen her eigentlich können, die sie mit nach Deutschland bringen." Statt komplizierter Anerkennungsverfahren brauche es berufsbegleitende Qualifizierung und Sprachförderung, so Weber. Sein Fazit zur Zuwanderungsdebatte: "Migrationspolitik wird auch bei der Integration gewonnen."