CSU-Abgeordneter Rieger kommt wegen Erpressung vor Gericht

Der Regensburger CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger muss vor Gericht. Das hat das Landgericht Regensburg jetzt mitgeteilt. Damit wurde eine Anklage der Staatsanwaltschaft Regensburg vom Dezember 2019 zugelassen.

Vorwurf der Erpressung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung

Dem Angeklagten werden Erpressung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Einwerbung und Verschleierung von Wahlkampfspenden aus der Immobilienbranche anlässlich seiner Kandidatur für den Bayerischen Landtag im Jahr 2013 vorgeworfen, so das Gericht.

Neben Rieger wird ein Marketing-Agentur-Inhaber angeklagt. Er soll ebenfalls Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch Ausstellung von Scheinrechnungen geleistet haben.

Prozess gegen Rieger soll im November beginnen

Das Gericht betonte in der Pressemitteilung, dass für den Abgeordneten die Unschuldsvermutung gelte. Rieger selbst war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Prozess könnte laut Gericht am 8. November 2021 beginnen. Vorläufig sind sieben Fortsetzungstermine bis einschließlich 24. November 2021 geplant. Riegers Anwalt Dirk Lammer sagte am Freitag, das Hauptverfahren werde zeigen, dass die Vorwürfe gegen seinen Mandanten haltlos seien.

In der Vergangenheit war mehrfach Kritik an der Justiz in Regensburg wegen der schleppenden Bearbeitung des Falls Rieger geübt worden. Mehrere Richter hatten sich im Verfahren selbst für Befangen erklärt. Die Ermittlungen laufen seit Juni 2018. Regensburgs früherer Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (einst SPD, jetzt "Brücke") verlor nach zwei Korruptionsprozessen am Landgericht sein Amt.