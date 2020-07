CSD zu Zeiten von Corona: 50 Infostände statt Parade in München

Motto: "Gegen Hass. Bunt, gemeinsam, stark"

Die Münchner Organisatoren sprechen von einem stillen Christopher Street Day in diesem Jahr. Man besinne sich auf die Kernidee zurück, auf den Kampf für Respekt und gegen Hass in der Gesellschaft, sagt Pressereferent Conrad Breyer. Das Motto in diesem Jahr "Gegen Hass. Bunt, gemeinsam, stark" werde in der Community sehr ernst genommen.

Solidarisch gegen Antisemitismus

Das Thema, das derzeit am meisten virulent sei, sei der spürbare Anstieg homophober Gewalt durch den Rechtsruck in der Gesellschaft, so Breyer. Menschen der LBGTI*-Community würden außerdem inzwischen häufiger beschimpft und beleidigt. Die Menschen würden definitiv mehr aussprechen, was sie früher nur gedacht haben, so Breyer weiter. Man habe sich in diesem Jahr dafür entschieden, "Shalom - gemeinsam gegen Hass" als Unterslogan mitaufzunehmen, um sich in einer Zeit des wachsenden Antisemitismus solidarisch zu erklären.

In Nürnberg wird es zum CSD erst in der nächsten Woche Aktionen geben.