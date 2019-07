vor 26 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

CSD-Teilnehmer bei Sturz von Wagen verletzt

Ein Teilnehmer des Christopher-Street-Days in München hat sich bei einem Sturz verletzt. Großteils ist der erste Veranstaltungstag laut Polizei aber ruhig verlaufen. Insgesamt feierten am Samstag mehr als 150.000 Menschen den CSD in München.