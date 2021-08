CSD-Parade in Nürnberg: LGBTIQ-Community will Vielfalt feiern

"Im Jahr 2021 ist es wichtiger denn je dem sichtbaren und realen politischen Rollback und queerfeindlichen Ereignissen entgegenzutreten", heißt es vom Organisationsteam des Nürnberger Christopher-Street-Day (CSD). Daher wurde die Demonstration in diesem Jahr unter das Motto "Queer Europe – Du hast die Wahl" gestellt. Denn die Veranstaltenden wollen so ein Zeichen gegen einen "anhaltenden und spürbaren Rechtsruck, diskriminierende Rechtslagen, fehlende gesetzliche Gleichstellung, wiederholte (tödliche) Übergriffe auf LSBTIQ*-Menschen und queer-feindliche Gesetzgebung und Politik in europäischen Ländern" setzen.

Demonstration gegen jede Art der Diskriminierung

Den Veranstaltern zufolge demonstriert die queere Gemeinschaft im Rahmen der "Prideweeks" damit gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und gegen jegliche Diskriminierung. Das Motto sei mit Blick auf die politischen Entwicklungen in Ländern wie Ungarn und Polen und der in Deutschland anstehenden Bundestagswahl gewählt worden, so CSD-Nürnberg-Vorsitzender Bastian Brauwer. "Es wird sicherlich bunt werden", sagt Brauwer. Aber wegen des politischen Mottos aber auch wegen der Corona-Pandemie werde der Demonstration nicht ganz so feierlich werden wie in den Vorjahren.

Wegen Corona werden nur 1.500 Teilnehmende erwartet

Deshalb gehen die Veranstalter von etwa 1.500 Teilnehmenden aus, die aufgrund der Vorschriften in Blöcken zu je 200 Personen gehen dürfen. Im vergangenen Jahr war die große Demonstration Corona-bedingt abgesagt worden, 2019 nahmen etwa 5.000 Menschen an der Parade teil. Der Demonstrationszug beginnt am Nürnberger Opernhaus um circa 12 Uhr, läuft über die Altstadt und den Rathenauplatz und endet voraussichtlich gegen 14 Uhr am Prinzregentenufer. Im Anschluss gibt es noch eine Veranstaltung auf der Wöhrder Wiese, für die Eintrittskarten notwendig sind.

LSBTIQ*-Bus macht auf queere Community im Umland aufmerksam

Schon am Freitagabend waren sechs Frauen aus der LSBTIQ*-Community im Nürnberger Umland unterwegs, um den CSD auch ins Umland zu bringen, sagte Mitorganisatorin Katrin Kaa Riedl BR24. "Wir haben einen Merchandise-Stand und Musik dabei. Vor allem wollen wir Lebensfreude versprühen". Bei der Tour haben die Aktivistinnen sechs verschiedene Zwischenstopps unter anderem in Kalchreuth, Lauf an der Pegnitz und Altdorf eingelegt, bei denen Interessierte zum Infostand vorbeikommen konnten.

CSD seit 1998 in Nürnberg

Der CSD wird seit 1998 in Nürnberg veranstaltet. Die Bezeichnung CSD (Christopher-Street-Day) geht auf einen Aufstand von Homosexuellen und überwiegend Drag Queens in der New Yorker Christopher Street zurück. Dort kam es am 28. Juni 1969 infolge von brutalen Polizeirazzien zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Folge waren tagelange Straßenschlachten mit der New Yorker Polizei. Seit 1979 gibt es auch in Deutschland Veranstaltungen die daran erinnern.

Für was steht eigentlich LGBTIQ?

Das Akronym LGBTIQ ist eine englische Abkürzung und steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual, Queer (deutsch: lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, queer). Es soll die Gemeinsamkeiten von nicht-heterosexuellen und nicht-cisgeschlechtlichen Menschen widerzuspiegeln. Cisgeschlechtlich bezeichnet die Übereinstimmung von Geschlechtsidentität und dem Geschlecht, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde.