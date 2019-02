Crystal-Labor in Ebern – Polizei sucht 28-Jährigen

Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt führten schon am 6. Dezember 2018 zu dem mutmaßlichen Drogenlabor in Ebern. Das hat die Polizei am heutigen Mittwoch mitgeteilt. Die Fahndung nach dem Mieter der Wohnung laufe auf Hochtouren.

Vermutlich größere Menge Crystal hergestellt

Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige vermutlich einen schwunghaften Handel mit Methamphetamin betreibt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen konnten im Keller eine Vielzahl von Rauschgiftutensilien, die zur Herstellung von Crystal benötigt werden, entdeckt werden. Mit Unterstützung des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried und von Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamtes wurde das gesamte Crystal-Labor sichergestellt. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der Tatverdächtige in seinem Keller eine größere Menge Crystal hergestellt und anschließend veräußert hat, so die Polizei.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Der dringend Tatverdächtige Gianni S. war während der Durchsuchung nicht anwesend und ist seitdem flüchtig. Nachdem das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg auf Grund des dringenden Tatverdachts der unerlaubten Herstellung von Methamphetamin und des Handel Treibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Haftbefehl erlassen hat, wird seitdem nach dem 28-Jährigen gesucht.

Nachdem die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, werden nun auch der Name und ein Foto vom Tatverdächtigen veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung gebeten, so die Polizei.