Crowdinvesting: Bürger finanzieren Suchtklinik für Frauen

Am Hang oberhalb von Hutschdorf im Landkreis Kulmbach soll eine neue Nachsorgeklinik an die bereits bestehenden Gebäude des Hauses Immanuel, der Fachklinik für suchtkranke Frauen, gebaut werden. Das Besondere: Bürger beteiligen sich an der Finanzierung des Projekts über ein sogenanntes "Crowdinvesting".

Anders als beim Crowdfunding können Interessierte dabei mit Darlehen statt mit Spenden unterstützen. Je nach Laufzeit gibt es dafür eine Rendite von bis zu 0,7 Prozent. Zwar gebe es ertragreichere Möglichkeiten, sein Geld anzulegen, aber eben wenige, mit einer derart hohen "emotionalen Rendite", so der Leiter des Haus Immanuels, Gotthard Lehner. Immerhin 200.000 Euro sind bis heute schon zusammengekommen.

Haus Immanuel bekommt neue Suchtklinik für Frauen

Gegründet wurde das Haus Immanuel 1907 vom damaligen Ortspfarrer Ernst Keupp, als erste Trinkerheilstätte Bayerns. Heute gilt die Einrichtung des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes als älteste, aber auch als eine der modernsten Fachkliniken im Freistaat.

Nun ist eine Erweiterung geplant. Gebaut werden soll ein dreistöckiger Flachbau mit vielen Fenstern und französischen Balkonen. Zwölf Frauen und bis zu 16 Kinder sollen in dem neuen Gebäude für die Dauer ihrer Suchttherapie eigene Wohnungen inklusive Gemeinschaftseinrichtungen bekommen.

Die Frauen sind meist alleinerziehend und sollen von ihrer Alkoholsucht geheilt werden. Außerdem erlebten einige von ihnen schwere Traumatisierungen durch ebenfalls alkoholkranke Partner, Gewalt in der Beziehung und völligen Kontrollverlust.

Alkoholsucht der Mütter wirkt sich auf die Kinder aus

Doch auch die Kinder stehen in einem besonderen Fokus. Manche ihrer Mütter tranken während der Schwangerschaft Alkohol, andere erst später. Die Kinder sind unterschiedlich von der Sucht geprägt. Manche haben körperliche, die meisten psychische Beeinträchtigungen. Sie können sich nur schwer eingliedern, haben kaum Vertrauen. Und einige Kinder mussten für ihre kleineren Geschwister die Rolle der Mutter übernehmen, wenn diese durch ihre Sucht nicht dazu in der Lage war. Für Lehner und seine momentan 68 Mitarbeitenden ist das eine große Aufgabe.

Fachklinik in Hutschdorf: Kita soll 30 Kindern Platz bieten

Während sie unten noch mit dem Abriss beschäftigt sind, gähnt weiter oben am Hang schon eine Baugrube. Hier soll der neue Kindergarten mit Tagesstätte gebaut werden. Das bereits existierende "Kindernest" soll ausgebaut werden, damit es einmal Platz für etwa 30 Kinder und Jugendliche bieten kann.

Die Leiterin Kerstin Binger und ihre Kolleginnen sind auf unterschiedliche Weise gefordert. Sie müssen den Bedürfnissen von Babys, Kleinkindern, Schulkindern und künftig auch Jugendlichen gerecht werden.

"Hier sollen die Kinder wieder unbeschwert Kinder sein dürfen, ohne sich für ihre Mütter verantwortlich zu fühlen." Kerstin Binger, Leiterin des "Kindernests" im Haus Immanuel

Crowdinvesting-Projekt soll 2022 abgeschlossen sein

6,6 Millionen Euro soll der Neubau von Klinik und Kindergarten kosten. Finanziert über Darlehen, Spenden – unter anderem von der BR-Benefizaktion "Sternstunden" – und eben über Crowdinvesting. In der ersten Sammelrunde haben bereits 46 Anlegerinnen und Anleger investiert.

Lehner ist überzeugt, dass das Konzept funktioniert. Bis zum 16. Mai läuft die aktuelle Spendenkampagne. Bis Mitte 2022 soll der Bau des bundesweit einzigartigen Mutter-Kind-Zentrums mit interner Kita abgeschlossen sein.