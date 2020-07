Crowdfunding im Ostallgäu gegen Geldnöte im Homeschooling

Viele Eltern wie Ina und Joachim Maucher aus dem Ostallgäu fühlen sich in der Corona-Krise im Stich gelassen. Der Vater ist Alleinverdiener, das Geld reicht gerade für die Miete und die monatlichen Ausgaben. Und jetzt auch noch die finanzielle Belastung durch das Homeschooling ihrer Söhne Luca-Joel und Emanuel. Die beiden 8 und 9 Jahre alten Buben durften zwar in die Notbetreuung gehen, doch wenn Unterlagen ausgedruckt werden mussten oder der Laptop nicht funktionierte, wurde es finanziell ziemlich eng.

Lernpakete, Wochenpläne und Anleitungen

Diese Probleme kennt Jörg Schneider als Rektor der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf mittlerweile nur zu gut. Die Corona-bedingte Zwangspause hat ihn und das Kollegium vor ganz neue Aufgaben gestellt. Sie mussten Formen finden, wie sie den Kontakt zu den Kindern halten und sie mit Material zum Lernen versorgen konnten. Für jedes Kind wurden Päckchen gepackt mit Kopien, Anleitungen und Wochenplänen, die abgeholt werden mussten. Im Zweifelsfall wurden sie auch nach Hause gebracht.

Viele Schüler haben sich verschlechtert

Dennoch, sagt Rektor Schneider, sei das Leistungsniveau etlicher Kinder erschreckend abgefallen. Die Lehrer könnten da nur noch machtlos zusehen. Manche Kinder hätten die Lernmaterialien überhaupt nicht bearbeitet, andere hätten das Lesen verlernt. Auch der 9 Jahre alte Joel hat sich schulisch deutlich verschlechtert, sagen seine Eltern Ina und Joachim Maucher. Obwohl sie sich sehr um ihn gekümmert haben. Vom Kultusministerium fühle man sich im Stich gelassen.

Spendenaktion für Familien mit Grundschulkindern

Unterstützung kommt jetzt von anderer Seite. Im Ostallgäu läuft noch bis zu den Sommerferien eine Spendenaktion, über die Familien mit Grundschulkindern unterstützt werden sollen – getragen wird die Aktion von der VR-Bank, der Kinderbrücke Allgäu und dem Landratsamt. Sie soll unbürokratisch genau hier ansetzen: wenn es mal am Druckerpapier oder an der Patrone hapert, oder der Laptop repariert werden muss. Kleine Beträge, die dennoch viel helfen können. Am schönsten ist es aber trotzdem für Luca-Joel und Emanuel, wenn sie in die Schule dürfen.