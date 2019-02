Crowdfunding-Aktion für betagtes Pferd

Die 18-jährige Kira Kütt aus Karlstadt ist seit 13 Jahren eine begeisterte Reiterin und Pferdeliebhaberin. An Weihnachten hat sie den 26-jährigen Schimmel Sirius vor dem Schlachter gerettet. Das Pferd wurde in einem Reitstall als Schulpferd eingesetzt, in dem sie seit Jahren reitet.

Suche nach Sirius

Der Besitzer wollte den alten Gaul loswerden. Der jungen Frau wollte er ihn aber nicht abtreten. Eines Tages war das Pferd vom Hof verschwunden. Kira, die nach dem Abitur im vergangenen Jahr derzeit den Bundesfreiwilligendienst im Tierpark in Sommerhausen absolviert, fand das Pferd bei einem Händler. Der wollte ihn aber nicht herausgeben, weil er angeblich als Beistellpferd auf einen Hof komme.

Geld für Tierarztkosten und Unterbringung

Schließlich erfuhr die junge Karlstadterin an Weihnachten, dass Sirius bei einem Schlachter zum Verkauf stehe. Kira nahm ihr Erspartes und rettete das Pferd. Jetzt bekommt der Schimmel sein Gnadenbrot in einem Stall, wo er wieder aufgepäppelt wird. Einige Tierarztkosten sind angefallen, der Stellplatz, das Futter und der Hufschmied kosten. Um das finanziell stemmen zu können, hat die junge Frau mit dem großen Herz für Pferde eine Crowdfunding-Aktion gestartet und hofft auf Unterstützung. Nach ihrem Freiwilligenjahr möchte sie gern Tiermedizin studieren oder Landwirtschaft.