Crazy oder alternativlos? Streit um Logik der Corona-Regeln

In der letzten "jetzt red i"-Sendung des Jahres 2021 geht es um Corona - das gleiche Thema wie in der ersten Ausgabe des Jahres. Die Stimmung aber ist gereizter geworden. "Gestresst, genervt, gefrustet" wird über die Maßnahmen der Staatsregierung gegen das Coronavirus diskutiert, so wie es schon der Sendungstitel vermuten lässt.

Der Gastronom Jonas Spensberger aus dem Chiemgau wünscht sich einen "Planungshorizont", denn aktuell ist sein Restaurant geschlossen. Zu wenige Kunden kamen, nachdem die 2G-Regel eingeführt wurde. Der Nürnberger Einzelhändler Klaus Harl empfindet die Zeit bis Weihnachten als "Nagelprobe" und sieht sich gegenüber Lebensmittelläden benachteiligt. Und der Passauer Kinobetreiber Sebastian Vesper kritisiert es als "paradox", dass gerade im Kino die 2G Plus-Regel gilt, obwohl dort das Ansteckungsrisiko besonders gering sei.

Schulze: "Die Regeln sind ein bisschen crazy"

Nach den entsprechenden Schilderungen der Bürgerinnen und Bürger meint die Fraktionschefin der Grünen im Landtag Katharina Schulze dann auch: "Die Regeln sind seit fast zwei Jahren machmal ein bisschen crazy." Sie kritisiert, dass die Corona-Beschlüsse der bayerischen Staatsregierung logisch nicht nachvollziehbar seien, vor allem im Bereich der Kulturstätten. Stattdessen fordert sie einen "Stufenplan mit klaren Maßnahmen", der entsprechende Planungssicherheit als "Leitplanken" geben würde.

Allerdings gibt sie zu, dass es für die Politik nicht immer so einfach ist, bei den Maßnahmen zu differenzieren. Supermärkte müssten beispielsweise von der 2G-Pflicht ausgenommen werden, auch wenn sie Waren verkaufen, die im Einzelhandel ebenfalls zu finden sind.

Aiwanger verteidigt die Maßnahmen als alternativlos

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) jedoch verteidigt die aktuell geltenden Maßnahmen. Er habe in der Vergangenheit oft für Lockerungen plädiert, meint er. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen sei von Experten noch vor einigen Wochen eine Verdreifachung der Belegung in den Krankenhäusern vorhergesagt worden. "Jetzt reden wir schon wieder auf relativ hohem Rosse", sagt er mit Blick auf die sinkenden Inzidenzen.

"Aber natürlich können wir mit der 25 Prozent-Besetzung auf Dauer nicht wirtschaftlich arbeiten", antwortet er dem Kinobetreiber. "Entweder müssen wir dicht machen und euch besser entschädigen oder wir müssen jetzt dann auf 50, 75, 100 Prozent hochgehen." Für den Handel spricht er sich dafür aus, die 2G-Nachweise bald nur noch stichprobenhaft zu kontrollieren, wie es schon in einigen anderen Bundesländern der Fall ist. Wenn dann eine Geldstrafe droht, sei das Abschreckung genug, so der Chef der Freien Wähler.

Pflegerin kommt sich "veräppelt" vor

Besonders emotional wird die Diskussion, als es um die Arbeitsbedingungen in der Pflege geht. Die Krankenpflegerin Bettina Rödig war bereits Anfang des Jahres schon einmal bei "jetzt red i" zu Gast und machte damals den ebenfalls anwesenden Minister Aiwanger auf ihre Situation aufmerksam. Seitdem sei so gut wie nichts geschehen, kritisiert Rödig: "Langsam stelle ich mir die Frage, interessiert es die Politik nicht oder ist es Absicht?"

Als Hubert Aiwanger antwortet, dass man zwar mehr Geld in die Pflege geben müsste, das aber auf die Schnelle nicht gehe, kontert sie: "Ich komme mir schon wieder ein bisschen veräppelt vor!" Denn bei den Tarifverhandlungen der Länder hätte die Politik ihrer Meinung wirklich etwas bewegen können, indem sie die Gehälter der Pflegenden an den Unikliniken anhebt. Der Wirtschaftsminister hingegen argumentiert, dass dann die Kosten im gesamten Pflegesystem steigen. "Dann müssten am Ende Pflegesätze erhöht werden und so weiter", sagt Aiwanger. "Da würde eine Lawine in Gang gesetzt."

Einigkeit beim Thema Breitensport

Immerhin bei einem Thema sind sich alle Beteiligten der Sendung einig: Vor allem Jugendliche sollen weiterhin im Verein Sport treiben können, auch wenn sie noch nicht geimpft sind. Momentan gilt im Hallensport für Erwachsene die 2G Plus-Regel und unter freiem Himmel 2G. Jugendliche sind bisher davon ausgenommen, und dabei soll es nach Willen der Freien Wähler und der Grünen auch bleiben. "Ich hoffe, dass wir das ab Januar verlängern können", sagt Hubert Aiwanger. Und Katharina Schulze fügt an: "Das ist ein Muss!"

Auch weitere Lockerungen im Sportbereich stellt der stellvertretende Ministerpräsident in Aussicht. Bei Sportarten ohne Kontakt wie beispielsweise Bogenschießen setzt er sich dafür ein, dass nicht zusätzlich ein Testnachweis erbracht werden muss. Das würde auch Heinz Krötz begrüßen, Vorstand des Post SV Augsburg. Die Ehrenamtlichen im Verein seien bereits jetzt "an der Grenze", weil sie die Test- und Impfnachweise kontrollieren müssen, berichtet er in der Sendung. Und auch dort sei die Stimmung oft gereizt.