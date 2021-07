Craft-Biere aus Oberfranken: Kleinere Brauereien, höhere Preise

Zwischen 500 und 700 verschiedene Sorten Bier hat der Getränkefachhandel Saggasser mit Sitz in Coburg in seinen fast 100 Filialen in Nordbayern und Thüringen im Sortiment. Viele Kunden kaufen seit Jahren immer die gleiche Sorte, erzählt Vertriebsleiter Uwe Bischoff in einer Coburger Filiale. In den vergangenen Jahren sind viele neue Sorten dazugekommen: auch viele fränkische Brauer haben Craft-Biere für sich entdeckt. Diese Biere werden anders hergestellt, aber mit den gleichen Zutaten wie die herkömmlichen Biere, so Bischoff. Das Ergebnis: Biere, die intensiv nach Zitrusfrüchten oder dunkler Schokolade riechen und schmecken.

Aufwändige Herstellung führt zu höheren Preisen

Im Eingangsbereich des Getränkemarktes sind zwei Craft-Biere fränkischer Hersteller aufgebaut, einer der beiden Kästen kostet fast 48 Euro. Für fränkische Biertrinker ist das ein ungewöhnlich hoher Preis. Doch der hat seinen Grund: Die Herstellung ist deutlich aufwändiger, oft sind Craft-Bier-Brauereien kleinere Unternehmen, erklärt Bischoff. Und je kleiner die Brauereien, desto höher die Herstellungskosten. Außerdem sind die verwendeten Zutaten, wie spezielle Hopfensorten, bei Craft-Bieren zum Teil deutlich teurer.

Craft-Biere als "Sahnehäubchen" im Sortiment

In den vergangenen Jahren stellte man fest, dass die Kunden bereit seien, mehr Geld für heimisches Bier zu zahlen. Im Durchschnitt koste ein Kasten fränkisches Bier etwa 15 Euro, sagt Sagasser-Vertriebsleiter Bischoff. Der Preis sei auch nötig, damit die oftmals kleineren Brauereien wirtschaftlich arbeiten können. Die herkömmlichen Biere seien nach wie vor am stärksten nachgefragt, aber auch die verschiedenen Craft-Biere finden ihre Abnehmer.

"Die Craft-Biere sind keine Nischenprodukte, sondern eher das Sahnehäubchen im Sortiment." Uwe Bischoff, Vertriebsleiter Sagasser Getränkefachhandel

Jugendlicher Kundenstamm greift häufiger zu Craft-Bier

Viele Kunden kaufen seit Jahren immer die gleiche Sorte Bier, meist regionale Sorten, so Bischoff. Ältere Biertrinker seien bei der Auswahl in den Märkten seltener experimentierfreudig. Jüngere Kunden greifen hingegen häufiger zu neuen Bieren und Kreationen. Bei diesen laufe auch die Kommunikation über Craft-Biere und neue Sorten anders, viel passiere über soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook. Und auch der Wohnort spielt in Sachen Probierfreudigkeit eine Rolle: In Städten mit jüngeren Einwohnern sind Craft-Biere tendenziell stärker nachgefragt als in ländlichen Regionen.

Geschmack und Preisgestaltung bei Craft-Bieren vielfältig

Geschmacklich unterscheiden sich Craft-Biere von herkömmlichen Bieren zum Teil sehr deutlich. Christof Pilarzyk, Biersommelier, Gastronom und Vorstandsmitglied des Vereins Bierland Oberfranken aus Rödental gießt sich ein Summer-Ale aus dem Landkreis Bamberg in ein Probierglas. Pro Liter kostet das Craft-Bier 4,58 Euro. Pilarzyk schwärmt beim Riechen von vollreifer Maracuja, Orange und anderen Zitrusfrüchten. Seine Meinung nach dem ersten Schluck: ein wunderbares Craft-Bier, das für Bierliebhaber seinen Preis wert ist. Für den Geschmack von Trinkern „normaler“ Biere sei dieses Summer-Ale aber wohl zu intensiv.

Craft-Biere preislich schwer mit herkömmlichen Bieren zu vergleichen

Biersommelier Pilarzyk erklärt den höheren Preis im Vergleich zu herkömmlichen Bieren ebenfalls mit der aufwändigeren Herstellung, der kleineren Menge und den teureren Hopfensorten. Und: in einem solchen Craft-Bier stecke viel Grips und geistige Vorarbeit der Brauer, die auch bezahlt werden müssten. Das Verhältnis zwischen herkömmlichem Bier und Craft-Bier sei ähnlich wie bei Weinen. Winzer könnten auch Weine in großen Mengen herstellen, so dass die Flasche zwei bis drei Euro koste. Richtig gute, ausgebaute Weine würden dann bei etwa 20 Euro die Flasche beginnen.

Craft-Bier Blindverkostung – Preisliche Unterschiede bemerkbar

Kerstin Pilarzyk, ebenfalls Gastronomin und Biersommeliere hat für den BR eine Blindverkostung drei verschiedener Craft-Biere durchgeführt. Die Biere: das Sommer-Ale aus dem Landkreis Bamberg für 4,58 Euro pro Liter, ein Ale einer Brauerei aus dem Landkreis Forchheim für 2 Euro pro Liter und ein Ale eines Discounters für 1,77 pro Liter. Das Ergebnis: Kerstin Pilarzyk schmeckte die regionalen Craft-Biere heraus, diese sagten ihr geschmacklich am meisten zu. Ihr Fazit: weniger der Preis, sondern die Regionalität sollte beim Kauf von Craft-Bier, wie auch bei "normalen" Bieren, den Ausschlag geben.

Fazit: Craft-Biere haben ihren Platz in der Bierlandschaft gefunden

Craft-Biere aus Franken haben ihren Platz sowie Kunden in der vielfältigen fränkischen Bierlandschaft gefunden. Preislich liegen sie zwar oftmals über den herkömmlichen Sorten, allerdings ist die Herstellung aufwändiger, die Mengen sind kleiner und die verwendeten Zutaten sind teurer. Geschmacklich bieten sie Biertrinkern eine enorme Vielfalt. Und genau das macht ja vor allem die fränkische Biervielfalt auch aus: für (fast) jeden Geschmack ist etwas dabei.