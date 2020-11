Coworking – eine urbane Alternative zum Homeoffice

Clemens Wehner ist 30 Jahre alt und hat schon mehrere kleinere Start Up-Unternehmen in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht. Derzeit arbeitet er daran, Speisekarten für die Gastronomie per QR-Code zu digitalisieren. Auch Bestellungen sollen mit diesem Code dann digital möglich sein. Die Wohnung des Nürnbergers ist eigentlich schick, puristisch, hier ließe sich bestimmt gut arbeiten, aber der junge Unternehmer braucht ein anderes Umfeld, um kreativ zu sein. Seit einigen Monaten mietet er sich deshalb einen Arbeitsplatz mitten in der Stadt – "Coworking" am Nürnberger Josephsplatz.

Monatspauschale 179 Euro

Clemens Wehner kommt gern hierher, eigentlich täglich. Deswegen hat er sich für das Monatsangebot entschieden. Für 179 Euro kann er so oft kommen, wie er will, Kaffee, Espresso oder Cappuccino an der hippen Bar inklusive. Günstiger sind die Tagestickets für 25 Euro oder das Wochenticket für 89 Euro. Das Konzept ähnelt optisch einer Mischung aus Ikea-Showroom und Filmset mit großen Scheinwerfen an der Decke, zumindest im Gemeinschaftsraum.

Clemens Wehner hat seinen Arbeitsplatz inmitten der anderen Coworker, quasi 'gemeinsam einsam' treiben sie hier ihre überwiegend digitalen Projekte voran. "Ich will Berufliches und Privates auch räumlich voneinander trennen!" Die Argumente der Coworker am Jospephsplatz für diese Art des Arbeitens ähneln sich.

Hygienekonzept im Coworking

Die Einzeltische stehen auf Abstand, zum Teil durch Milchglasscheiben voneinander getrennt, überall stehen Desinfektionsmittelspender, Masken sind Pflicht bis zum Tisch und auch an der gemeinschaftlichen Bar. Diese Gradwanderung macht es dem Coworking derzeit so schwer, einerseits zielt das Konzept auf kreativen, ungezwungenen Austausch der Teilnehmer, andererseits zwingt Corona zum Abstand halten. Die Gespräche im Gemeinschaftsraum fallen jetzt eben oft kürzer aus.

50 Prozent weniger als vor Corona

Derzeit sind in der Nürnberger Coworking-Station 30 Personen angemeldet, fünf bis zehn kommen täglich im Durchschnitt. Vor Corona waren es rund 60. Viele Menschen halten sich an die Empfehlung der Staatsregierung: "Bleiben Sie zu Hause!" Franka Wittek ist erst 27 Jahre alt, hat aber das Nürnberger Coworking im Josephsplatz bereits 2011 mit aus der Taufe gehoben. Sie bedauert vor allem, dass durch Corona viele gemeinschaftliche Events weggefallen sind: Keine Meetups, Frühstück, Kreativstammtische derzeit- ein kurzer Austausch auf Abstand zwischen den Co-Workern an der Cafébar fände aber immer noch statt. Die vergangenen Jahre habe sich diese Form des Arbeitens in Deutschland immer mehr etabliert. Corona sei jetzt eine Zäsur, die es zu überwinden gelte. Clemens Wehner ist zwar erst durch die Pandemie auf die "Bürogemeinschaft" aufmerksam geworden, ist sich aber sicher, hier dauerhaft weiter zu arbeiten.