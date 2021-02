Cowgirl und Prinz: Fasching im Kindergarten gegen Corona-Trübsal

Noch vor einem Jahr gingen die bunten Tage los: Weiberfastnacht, Prunksitzungen, Rosenmontag. Da wurde vorher schon mit Freunden überlegt: Als was verkleiden wir uns dieses Jahr? Aber heuer bleibt wohl nichts anderes übrig, als das Kostüm im Schrank hängen zu lassen. Doch für viele Kinder in Unterfranken sind die Aussichten rosiger: Denn die Kindergärten feiern Fasching – coronabedingt zwar etwas abgespeckt, aber verkleiden dürfen sich alle. So auch im "Haus für Kinder" in Höchberg im Landkreis Würzburg.

Kinder im Faschingsfieber

"Die Kinder haben ungewohnt auf die Deko reagiert. Die haben überlegt, ob wir für einen Geburtstag dekorieren. Aber jetzt langsam fängt das Faschingsfieber an, es wird überlegt, als man sich verkleiden könnte", erzählt Julia Schmitt, Erzieherin im "Haus für Kinder" in Höchberg.

Kostüme dürfen nicht fehlen

Denn klar, für die Kinder ist Fasching ohne Kostüme kein echter Fasching. Das sieht auch die sechsjährige Liv so: "Ich hab Handschuhe, einen Ring, eine Kette und ein Armband, Ohrringe und dazu noch eine Krone. Und ein Kleid natürlich." Der vierjährige Mats geht als "Stars Vader" – gemeint ist Darth Vader aus dem Star Wars-Universium. Die schwarze Maske hat er noch nicht: "Die wünsche ich mir zum Geburtstag", der noch vor Rosenmontag ansteht. Und wie viele Mädchen in ihrer Gruppe verkleidet sich die fünfjährige Marta als Prinzessin mit "rosa Haaren mit Steinen darin, also eine Perücke, und es gibt auch eine Strumpfhose dazu."

Kleingruppen statt Polonaise

Sonst wurde immer eine Polonaise durch das komplette Haus gemacht – das kann dieses Jahr nicht stattfinden, weil die einzelnen Gruppen nicht vermischt werden dürfen. Also eine Mini-Fastnacht für die Kinder in der Notbetreuung – aber auch die zuhause werden nicht vergessen: "Wir wollen einen kleinen Faschingsgruß nach Hause schicken mit paar kleinen Überraschungen", verrät Julia Schmitt. "Es ist Deko und was zum Basteln drin. Die können sich die Familien abholen."