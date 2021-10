Cow Energy: Wie energieautarke Landwirtschaft geht

Die Menge an Sonnenenergie, die täglich die Erdoberfläche erreicht, ist rund 5.000 mal größer als das, was wir an Energie verbrauchen. Nur nutzen wir dieses Potenzial noch nicht umfassend. Bisher fehlen uns dazu die technischen Mittel und geeignete Konzepte.

Nur noch an 30 Tagen im Jahr Strom aus dem Netz

Bei Landwirt und Umweltingenieur Franz Xaver Demmel ist das anders. Er betreibt in Königsdorf einen Milchviehstall mit 80 Kühen. Sein Betrieb ist weitgehend elektrifiziert: Melkroboter, E-Futtermischwagen, E-Radlader, E-Futteranschieber, Eiswasserspeicher für die Milchkühlung.

Er verbraucht etwa 60.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Und die stammen fast ausschließlich vom Dach des Betriebs: Die Photovoltaik-Anlage erzeugt rund 200.000 Kilowattstunden Sonnenstrom, und was der Betrieb nicht selbst verbraucht, speist er ins öffentliche Netz ein. Nur noch an etwa 30 Tagen im Jahr muss er zusätzlichen Strom aus dem Netz beziehen.

E-angetriebene Stalltechnik liefert die notwendigen Daten

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und die TU München testen und entwickeln zusammen mit Franz Xaver Demmel derzeit ein Energie-Management-System im Praxislauf: Cow Energy heißt das Forschungsprojekt. Wenn, so die Wissenschaftler Prof. Dr. Stumpenhausen und Prof. Bernhardt, landwirtschaftliche Betriebe mit ihren weitläufigen Dachflächen die Möglichkeit haben, Solarstrom in großer Menge zu produzieren, dann sollte dieser Strom als integraler Bestandteil der Milcherzeugung auch betrieblich genutzt werden – nicht nur, um Emissionen zu verringern.

Das Projekt macht sich die zunehmende Digitalisierung der Betriebe zunutze: Digitale Geräte arbeiten mit Strom, und was Strom verbraucht, liefert Daten. Mit Messgeräten wie dem Smart Meter lassen sich Informationen über den Verbrauch erheben: Wann ist das Gerät im Einsatz und wie lange, wie viel Strom verbraucht es dabei?

Die klassischen Stallzeiten verschwinden

Die Digitalisierung führt auch dazu, dass sich der Stromverbrauch eines Betriebs gleichmäßiger über den Tag verteilt. Früher fand der Hauptstromverbrauch eines Milchviehbetriebs morgens und abends zu den Stallzeiten statt, aber da scheint die Sonne nicht, oder nur schwach. Mit der modernen Stalltechnik hat sich das verändert: Der Melkroboter arbeitet durchgängig, ein Spaltenroboter reinigt alle zwei Stunden den Fressgang, der E-Futteranschieber fährt alle vier Stunden den Futtertisch entlang.

Stationäre und mobile Speicher

Die E-Maschinen der Innen- und Außenwirtschaft haben noch einen Vorteil: Sie werden über Akkus betrieben, die Strom speichern können. Zusammen mit leistungsfähigen stationären Speichern ist es damit möglich, die hohe Sonnenstromausbeute, die die PV-Anlage um die Mittagszeit liefert, zwischenzulagern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu verbrauchen.

Damit nun aber die Eigenstromnutzung so erfolgen kann, dass für den Betrieb rund um die Uhr störungsfreie Abläufe garantiert sind, bedarf es einer zentralen Steuerungseinheit, die den erzeugten Solarstrom den Verbrauchern intelligent zuteilt: ein Energie-Management-System.

Ein Energie-Management, das kommunizieren kann

Das Energie-Management kommuniziert und interagiert mit den Verbrauchern über sogenannte Aktoren. Das sind ansteuerbare Schnittstellen, die von den Wissenschaftlern für diesen Zweck entwickelt wurden. Über die Aktoren weiß es: Der Futteranschieber oder E-Hoftrac muss in zwei Stunden wieder einsatzbereit sein – wie ist sein Ladezustand, benötigt er zusätzlichen Strom? Parallel dazu erhält es die Leistungsdaten der PV-Anlage.

Intelligente Stromzuteilung – störungsfreie Abläufe

Prof. Dr. Stumpenhausen erklärt das an einem Beispiel: Die Güllepumpe etwa hat normalerweise keine hohe Priorität bei der Stromversorgung. Wenn also zum Beispiel der Melkroboter, der die höchste Priorität hat, läuft, dann soll die Güllepumpe nicht arbeiten, wenn gerade nicht genug Strom da ist, weil die Sonne nicht ausreichend geschienen hat. Wenn aber die Sensoren anzeigen, dass die Gülle zu sehr ansteigt, dann wird die Priorität der Güllepumpe größer. Bevor die Gülle überläuft, müsse die Güllepumpe bei der Stromzuteilung Priorität eins bekommen.

Große E-Landmaschinen: Künftig auch Stromlieferanten?

Das System steht und fällt mit der Möglichkeit, den eigenproduzierten Strom zwischenzuspeichern. Auf dem Betrieb Demmel steht dafür ein 137 KWh starker stationärer Speicher zu Verfügung, außerdem sämtliche Akkus der E-Maschinen. Nur: Die können den Strom nur für die Maschine nutzen, in der sie verbaut sind, die Energie ist nicht frei verfügbar.

Noch nicht: Auf dem Betrieb Demmel ist derzeit der Prototyp des neuen Fendt e-100 Vario im Einsatz, ein E-Traktor mit einem 100 KWh starken Akku. Auf dieser neuen Generation von E-Landmaschinen ruhen die Hoffnungen des Forschungsteams. Der Fendt sei mit seiner Speicherkapazität von 100 KW auch als Speicher mit vier Rädern, sagt der Landwirt. Wenn er gerade nicht bewegt wird, könnte er vielleicht bald schon auch den landwirtschaftlichen Betrieb mitversorgen.

Zusammen mit den anderen mobilen Speichern wäre es dann denkbar, dass Demmel 2025 eine Speicherkapazität von 500 KW auf dem Betrieb hat. Dann könnte er sich selbst mit Strom versorgen oder auch fürs öffentliche Netz arbeiten.

Höfe könnten künftig zur Netzstabilität beitragen

Landwirtschaftliche Betriebe also künftig auch Teil der öffentlichen Stromversorgung? Für die Wissenschaftler wäre das der logische nächste Schritt. Das Energie-Management-System ist jedenfalls schon so konzipiert, dass es den am Bauernhof erzeugten und gespeicherten Strom auch überbetrieblich koordinieren könnte. "Wir haben die Speicher, wir können Energie fast jederzeit liefern", meint Professor Bernhardt von der TU München, "wir können aber auch überschüssige Energie aus dem Netz zuspeichern und dadurch übergeordnet ausgleichend wirken."

Eine neue Landwirtschaft kostet Geld – viel Geld

Das Forschungsprojekt Cow Energy entwirft eine mögliche Transformation der Landwirtschaft, wie sie sich alle Beteiligten wünschen: CO₂-neutral, tiergerecht durch tierwohloptimierte Technik und nachhaltig bei der Nahrungsmittel- und Energieerzeugung. Die Kosten für einen High-Tech-Stall wie den von Franz Xaver Demmel sind enorm - für einen normalen Milchviehbetrieb nicht zu stemmen. Aber das Forschungsprojekt zeigt: Es kann gelingen, wenn Know-How und Geld zielgerichtet eingesetzt werden.