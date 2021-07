Covid-Impfung: zahlreiche Sonderaktionen in Schwaben

Das Warten auf einen Impftermin hat für viele Menschen ein Ende: Weil mehr Impfstoff verfügbar ist als es Anmeldungen zur Impfung gibt, bieten einige Landkreise Sonderimpfaktionen an. Häufig können Impfwillige sogar spontan ohne Voranmeldung vorbeikommen. Ein Überblick über die nächsten Aktionen in Schwaben.

Landkreis Oberallgäu

Am Mittwoch, den 7. Juli, macht der Impfbus des Landkreises und der Johanniter Unfallhilfe Station in Oberstdorf. Zwischen 13 und 16 Uhr wird auf dem Parkplatz der Oberstdorfer Therme ohne Termin geimpft, und zwar mit dem Mittel von Biontech. Auch Zweitimpfungen sind am Mittwoch ohne Anmeldung möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass die Mindestwartezeit zwischen Erst- und Zweitimpfung bereits abgelaufen ist.

Landkreis Aichach-Friedberg

Im Impfzentrum Dasing findet am Donnerstag und Freitag (8. und 9. Juli) eine Sonderimpfaktion mit Johnson & Johnson statt. Das Mittel muss nur einmal gespritzt werden. Impfwillige aus dem Wittelsbacher Land können sich ihren Termin im Netz auf www.vitolus.de/aichach sichern.

Da der Landkreis Aichach-Friedberg in dieser Woche mehr Impfstoff bekommt als sich Impfwillige registriert haben, gibt es außerdem Impfmöglichkeiten ohne Termin. Landkreis-Bürger können sich am Dienstag und Mittwoch (6. und 7. Juli) von 10 bis 13 Uhr im Impfzentrum in Dasing mit Biontech impfen lassen. Am Wochenende (10. und 11. Juli) gibt es von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung in Dasing und in Kissing mit Astrazeneca impfen zu lassen. Die Zweitimpfung erfolgt hier wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen mit einem mRNA-Impfstoff, also mit Biontech oder Moderna.

Landkreis Dillingen

300 Impfdosen Johnson & Johnson stehen für eine Sonderimpfaktion im Landkreis Dillingen bereit. Verimpft werden sie am 17. Juli im Impfzentrum in Wertingen. Die Anmeldung für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises ist in dieser Woche am Mittwoch und Donnerstag (7. und 8. Juli) ab 8 Uhr beim Landratsamt möglich (Telefonnummer: 09071/51360).

Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg gibt es speziell für Berufstätige Impftermine am Abend. Am 19. Juli werden die Impfspritzen in Gablingen bis 20 Uhr verabreicht. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0821/31023999 direkt ihren Termin sichern. Laut Landrat Martin Sailer waren zuletzt noch gut 400 Termine frei.

Ausweis und Impfpass mitbringen

Voraussetzung für die Sonderimpfaktionen ist meist, dass die Imfpwilligen im jeweiligen Landkreis gemeldet sind. Je nach Impfstoff muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Teilweise ist auch eine vorherige Registrierung beim Impfportal des Freistaats Bayern nötig. Mitzubringen sind ein gültiger Lichtbildausweis sowie der Impfpass.