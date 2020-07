Covid-19-Teststation wird an Rastanlage Donautal-Ost aufgebaut

Eine der vom bayerischen Kabinett beschlossenen Covid-19-Teststationen für Reiserückkehrer kommt nach Passau an die A3-Raststätte Donautal-Ost. Nach BR-Informationen wird das Bayerische Rote Kreuz (BRK) die Station heute aufbauen.

Landrat mit Standort zufrieden

Nähere Informationen sind bislang noch nicht bekannt. Der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) und Passaus Landrat Raimund Kneidinger (CSU) zeigen sich mit der Entscheidung einverstanden. Zur Passauer Neuen Presse sagte Dupper, es sei zweifelsohne vernünftig, Tests durchzuführen, damit die Pandemie beherrschbar bleibe. Der Standort Donautal-Ost sei für Dupper vollkommen in Ordnung. Landrat Kneidinger hält die Station für ebenfalls wichtig, um mögliche Corona-Ausbrüche sofort zu erkennen.

Betrieb soll schon ab Donnerstag anlaufen

Vom Verkehr her sei Donautal-Ost deutlich besser geeignet als die Grenzkontrollstation bei Pocking, die als Standort ebenfalls im Gespräch war. Die vorläufigen Testzentren an den Grenzübergängen A8-Walserberg, A93 Kiefersfelden und eben A3 bei Passau sollen schon am Donnerstag in Betrieb gehen.