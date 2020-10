Covid-19-Spätfolgen: Wie ein 29-Jähriger um die Genesung kämpft

Bisher 50 Patienten mit Covid-19-Spätfolgen bei Reha in Ansbach

In Lungenfachkliniken, wie der Rangauklinik Ansbach, wird Patienten geholfen, die noch Monate nach der Covid-19-Infektion mit den Spätfolgen kämpfen. Es sind Patienten wie Florian Lanz, die über längere Zeit beatmet werden mussten. Die Spezialklinik macht die Patienten wieder fit für den Alltag. Mit Reha-Maßnahmen, die sonst zum Beispiel bei Tuberkulose oder Krebserkrankungen zum Einsatz kommen.

Seit einem halben Jahr sind auch Patienten und Patientinnen mit schweren Covid-19 Erkrankungen dabei. 50 Patienten wurden in dieser Zeit bisher mit Corona-Spätfolgen in Ansbach behandelt, sagt Dr. Thomas Fink, der Chefarzt der Rangauklinik.

"Natürlich sind die Folgen der Erkrankungen auch Folgen der Intensivbehandlungen, wie wir das bei anderen Infektionserkrankungen, oder Situationen, bei denen Menschen beatmet werden müssen, erleben." Dr. Thomas Fink, der Chefarzt der Rangauklinik

Neurologische Folgen nach durchgemachter Covid-19-Infektion

Dennoch sei auffällig, dass die Covid-Patienten zum Teil sehr lange unter den Folgen leiden, sodass ein Patient wie Florian Lanz mit 29 Jahren immer noch eine körperliche Einschränkung und neurologische Folgen spürt, so Dr. Fink.

Doch damit will sich Florian Lanz nicht abfinden. Er hat auch schon vor der Rehamaßnahme zuhause trainiert, mit Waldläufen oder im Fitnessstudio. In der Reha mit Anleitung kann er gezielter wieder Muskulatur aufbauen. Noch immer hat er Handicaps. So fehlt etwa die Muskulatur seiner rechten Hand noch zu großen Teilen. Da ist weiter Ergo- und Physiotherapie angesagt.

Corona-Ansteckungswege bis heute unbekannt

Dass ihn das Virus im kleinen Ort im Landkreis Tirschenreuth erwischt, hätte er nicht für möglich gehalten. Bei den Bierfesten in der Region war er damals nicht dabei. Wo er sich angesteckt haben könnte, weiß er bis heute nicht. Vor seiner Erkrankung war der Oberpfälzer Sportler durch und durch, fuhr regelmäßig mit dem Mountainbike und spielte in der Kreisliga Fußball.

Der Oberpfälzer ist ehrgeizig. im Beruf will er die nächsten Tage wieder voll einsteigen, er ist Produktionsleiter und Chef von 50 Beschäftigten in seiner Abteilung. Und dann ist da auch noch der Sport

"Ich bin halt einfach durch und durch Fußballer, meine größte Sorge war, dass ich nicht mehr Fußballspielen kann." Florian Lanz

Für nächste Woche sei aber schon einmal ein Fußballtraining angesetzt.