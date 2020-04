Covid-19-Neuinfektionen in Niederbayern stark gesunken

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist in Niederbayern erneut stark zurückgegangen. Das geht aus der aktuellen Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor.

Alle Informationen und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Niederbayern

In Niederbayern wurden von Montag auf Dienstag nur 19 Neuinfektionen gezählt (Stand: 10 Uhr). Somit ist die Zahl der Neuinfektionen in allen niederbayerischen Städten und Landkreisen auf ein einstelliges Niveau gesunken. Noch am Vortag wurden 60 Neuinfektionen registriert, allein im Landkreis Passau wurden 21 neue Infektionen gezählt.

Niederbayern liegt leicht über dem bayernweiten Durchschnitt

Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Zusammenhang stehen, hat sich von Montag auf Dienstag um vier auf 180 Personen erhöht. Insgesamt sind in Niederbayern 3.823 Menschen an Covid-19 erkrankt. Wie viele bereits genesen sind, geht aus der Statistik des LGL nicht hervor. Mit 309 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt Niederbayern leicht über dem bayernweiten Durchschnitt von 295 Erkrankten pro 100.000 Einwohnern.

In allen Landkreisen nur einstellige Neuinfektionen

Laut der Statistik des LGL gab es die meisten Neuinfektionen im Landkreis Landshut (+4 auf 610) und in der Stadt Straubing (+4 auf 304). Neue Infektionen melden auch der Landkreis Rottal-Inn (+3 auf 684), sowie die Landkreise Dingolfing-Landau (+2 auf 174), Freyung-Grafenau (+2 auf 154), Passau (+2 auf 407), Straubing-Bogen (+1 auf 356) und Regen (+1 auf 144). Keine neuen Infektionen melden die Städte Passau (117) und Landshut (249) sowie der Landkreis Kelheim (395).

Landkreis Dingolfing-Landau am wenigsten betroffen

In Niederbayern sind nach wie vor die Landkreise Dingolfing-Landau (181 Fälle pro 100.000 Einwohner), Regen (185 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Deggendorf (192 Fälle pro 100.000 Einwohner) am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen veröffentlicht einmal täglich eine Statistik, in die die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle eingeht. Diese Statistik ist weniger aktuell als die Zahlen von einzelnen Landratsämtern und Städten, dafür aber exakter, weil die Entwicklung von Tag zu Tag genau vergleichbar ist.