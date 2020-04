Covid-19-Neuinfektionen in der Oberpfalz wieder gestiegen

In der Oberpfalz wurden von Dienstag auf Mittwoch 98 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gezählt (Stand: 22.4., 10 Uhr). Am Vortag wurden 32 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Zusammenhang stehen, hat sich binnen 24 Stunden um 20 auf 210 Personen erhöht. Insgesamt sind in der Oberpfalz 4.389 Menschen an Covid-19 erkrankt. Das geht aus der aktuellen Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor. Wie viele bereits genesen sind, ist darin nicht erfasst.

Oberpfalz bayernweit am stärksten betroffen

Mit 396 Fällen pro 100.000 Einwohnern ist die Oberpfalz bayernweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Zum Vergleich: Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 300 Erkrankten pro 100.000 Einwohnern.

Die meisten neuen Fälle verzeichnet der Landkreis Amberg-Sulzbach. Dort gibt es 41 Neuinfektionen. Insgesamt sind somit 416 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Vortag hatte der Landkreis keine neuen Fälle gemeldet. Weitere neue Fälle im zweistelligen Bereich verzeichnen die Landkreise Neustadt an der Waldnaab (+21 auf 697), Neumarkt in der Oberpfalz (+13 auf 304) und Tirschenreuth (+13 auf 1.078).

Weiter viele Infektionen in Tirschenreuth

Tirschenreuth ist nach wie vor der am stärksten betroffene Landkreis in ganz Bayern. Dort kommen 1.487 Infizierte auf 100.000 Einwohner.

Weitere Neuinfektionen melden die Städte Weiden (+9 auf 263) und Amberg (+5 auf 65) sowie der Landkreis Schwandorf (+3 auf 417). Die Stadt Amberg ist in der Oberpfalz am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen. Dort kommen 155 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Keine neuen Fälle registrierte der Landkreis Cham (373). Eine Korrektur der Zahlen haben die Stadt Regensburg (-2 auf 389) sowie der Landkreis Regensburg (-5 auf 387) vorgenommen. Dort wurden wohl insgesamt sieben Patienten fälschlicherweise den Covid-19-Fällen zugerechnet. Die Hintergründe sind laut LGL bei Korrekturen nicht bekannt.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen veröffentlicht einmal täglich eine Statistik, in die die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle eingeht. Diese Statistik ist weniger aktuell als die Zahlen von einzelnen Landratsämtern und Städten, dafür aber exakter, weil die Entwicklung von Tag zu Tag genau vergleichbar ist.