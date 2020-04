Covid-19-Neuinfektionen in der Oberpfalz auf niedrigem Niveau

In der Oberpfalz wurden von Montag auf Dienstag 32 Neuinfektionen gezählt (Stand: 21.04. - 10 Uhr). Am Vortag wurden 34 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Zusammenhang stehen, hat sich von Montag auf Dienstag um zwei Personen auf 190 Personen erhöht. Insgesamt sind in der Oberpfalz 4.291 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Das geht aus der aktuellen Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor. Wie viele Menschen bereits genesen sind, wird darin nicht erfasst.

Alle Informationen und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in der Oberpfalz

Die meisten neuen Fälle verzeichnet der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Dort wurden insgesamt 22 Neuinfektionen gezählt. Somit beläuft sich die Zahl der Covid-19-Patienten auf 291. Noch am Vortag meldete der Landkreis keinen einzigen neuen Fall. Weitere Neuinfektionen melden die Stadt Regensburg (+6 auf 391), der Landkreis Cham (+3 auf 373) und die Stadt Weiden (+2 auf 254).

Keine neuen Fälle im Landkreis Tirschenreuth

Im bayernweit am stärksten betroffenen Landkreis Tirschenreuth mit der Stadt Mitterteich zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Der Landkreis meldet keinen neuen Covid-19-Fall. Noch am Vortag wurden 19 Neuinfektionen verzeichnet. Insgesamt wurden bisher im Landkreis Tirschenreuth 1.065 Fälle registriert. Statistisch kommen dort somit auf 100.000 Einwohner 1.469 Corona-Fälle. Zum Vergleich: Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 292 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde eine Korrektur gemeldet (-1 auf 676). Es handelt sich dabei um einen Todesfall, der offenbar fälschlicherweise dem neuartigen Coronavirus zugerechnet wurde. Die Hintergründe sind laut LGL nicht bekannt.

Geringste Corona-Belastung in Amberg

Keine neuen Infizierten konnten die Landkreise Regensburg (392), Schwandorf (414) und Amberg-Sulzbach (375) sowie die Stadt Amberg (60) verzeichnen. Damit weist die Stadt Amberg die geringste Corona-Belastung der Oberpfalz auf. Hier kommen statistisch 143 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen veröffentlicht einmal täglich eine Statistik, in die die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle eingeht. Diese Statistik ist weniger aktuell als die Zahlen von einzelnen Landratsämtern und Städten, dafür aber exakter, weil die Entwicklung von Tag zu Tag genau vergleichbar ist.