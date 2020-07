Covid-19-Massentests im Bischöflichen Ordinariat in Passau

Rund 170 Mitarbeitende des Bistums haben sich in einer Reihenuntersuchung auf Covid-19 testen lassen. Organisation und Ablauf hätten reibungslos geklappt, bestätigte Josef Ederer, Generalvikar und Leiter des Krisenstabs im Bistum, dem BR. Bis die Ergebnisse vorliegen, könne es aber noch einige Tage dauern. Die Getesteten müssten bis dahin in Quarantäne bleiben.

Alle 300 Beschäftigten sind auf Corona untersucht worden

80 Mitarbeitende seien bereits vor einigen Tagen getestet worden, etwa 50 hätten die Tests in Eigenregie beim Hausarzt durchführen lassen, so Bistumssprecherin Monika Zieringer. Damit seien jetzt alle 300 Beschäftigten des Bistums in Passau auf Corona untersucht worden.

Dienstbetrieb auf ein Minimum zurückgefahren

Grund für die Maßnahmen: Der Ausbruch des Corona-Virus in den Reihen des Bischöflichen Ordinariats. Ein Handwerker hatte sich – wohl in Kontakt mit einer Fremdfirma – angesteckt. Die ersten Tests ergaben neun weitere Infektionen, sowie mindestens zwölf weitere bei Fremdfirmen bzw. Angehörigen. Die Häuser rund um den Domplatz sowie die bischöfliche Residenz bleiben bis mindestens 12. Juli geschlossen. Der Dienstbetrieb ist auf ein Minimum zurückgefahren worden.

Auswirkungen auch auf den Schulbetrieb

Der Ausbruch hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb: Im Passauer Gymnasium Niedernburg sowie in der Mittelschule Hutthurm-Büchlberg (Lkr. Passau) wurden drei Klassen und einige Lehrer nach Hause geschickt, weil sich zwei Kinder bei ihren Vätern, die im Bistum bzw. bei einer Fremdfirma arbeiten, angesteckt hatten.