Covid-19 in den Kliniken: Die Welle der Ungeimpften

Seit zwei Wochen müsse er jetzt wieder geplante Operationen verschieben, weil die Intensivstationen in seinen Häusern mit Covid-19-Patienten belegt sind, sagt Dr. Jens Deerberg-Wittram, Geschäftsführer der RoMed Kliniken. Der Klinikverbund betreibt vier Krankenhäuser in Rosenheim und Umgebung. Die Stadt am Zusammenfluss von Mangfall und Inn war schon während der früheren Infektionswellen der Corona-Pandemie ein Hotspot und ist es jetzt wieder.

Aktuell alle Patienten auf Intensivstation des Klinikums ungeimpft

"Von den 41 Intensivpatienten, die wir in den letzten Wochen behandelt haben, waren 39 ungeimpft", berichtet Deerberg-Wittram. Mit einer Impfung sei ein Aufenthalt auf der Intensivstation in über 90 Prozent der Fälle vermeidbar, ergänzt Dr. Christoph Spinner von der Technischen Universität München. Alle Patienten, die derzeit im Klinikum rechts der Isar auf Intensivstation liegen, seien ungeimpft.

"Die Patienten werden jünger, die Verläufe sind dennoch schwer und ungefähr die Hälfte der Patienten sind nach einem solchen Aufenthalt auf der Intensivstation berufsunfähig." Dr. Christoph Spinner, Technische Universität München

Behandlungskosten pro Corona-Intensivpatient: rund 34.000 Euro

Nach einer exklusiven Erhebung der AOK für das ARD-Politikmagazin "report München" kostet jeder beatmete Patient mit einer Corona-Infektion im Schnitt 34.200 Euro. Insgesamt haben die Kliniken seit Beginn der Corona-Krise 2,9 Mrd. Euro für Behandlungskosten bei den Krankenkassen abgerechnet. Hinzu kommen milliardenhohe Zuschüsse aus Steuermitteln, um Betten für Intensivpatienten freizuhalten.

Schwere Verläufe und damit auch diese Kosten wären durch eine Impfung zu großen Teilen vermeidbar, aber die Impfquote steigt in Deutschland nur noch langsam - obwohl die Impfkampagne jetzt zu den Menschen kommt. report München hat einen Impfbus im südlichen Thüringen begleitet. Dort ist die Impfquote besonders niedrig, die Zahl der Impfgegner besonders hoch. Das erlebte das Team hautnah. Impfgegner belagerten den Bus, ein Spießrutenlauf für die wenigen Impfwilligen.

Kosten tragen Versicherte und Steuerzahler

Die enormen Kosten für Intensivbehandlungen und Impfkampagnen tragen die Versicherten und Steuerzahler. Krankenhaus-Chef Dr. Deerberg-Wittram hat noch ein anderes Problem, das ihn langfristig Geld kosten wird. Den hohen Krankenstand unter Mitarbeitern auf Covid-19-Intensivstationen, der sich in der vierten Welle jetzt zeigt.

Es sei eben ein Unterschied, ob man sich um schwerkranke Patienten kümmere, die ohne ihr Zutun eine schwere Erkrankung bekommen hätten, oder ob "Sie auf einer Station arbeiten, wo ausnahmslos Menschen sind, die angebotene Schutzmaßnahmen wie eine Impfung nicht angenommen haben." Wenn die Patienten dann nicht einmal dankbar seien für die Hilfe, sei das für Kolleginnen und Kollegen belastend.

Für den Krankenhausmanager ist es nicht nachvollziehbar, dass nach wie vor ein so großer Teil der Bevölkerung ungeimpft ist.

"Wenn man auf eine Station schaut und sagt: Das sind eigentlich alles Fälle, die durch Impfung hätten vermieden werden können, dann ist das für die Kollegen eigentlich unerträglich." Dr. Deerberg-Wittram, Geschäftsführer der RoMed Kliniken