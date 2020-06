Covid-19-Fälle im Passauer Ordinariat steigen weiter an

Die Zahl der mit Corona infizierten MitarbeiterInnen im Bischöflichen Ordinariat in Passau hat sich weiter erhöht. Die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Personen liegt jetzt bei zehn. Ende letzter Woche waren es noch sieben Fälle.

Dienstbetrieb wird eingeschränkt

Als Folge werden die betroffenen Gebäude rund um den Domplatz für jeglichen Parteiverkehr gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle des Bistums. Der Dienstbetrieb werde bis 10. Juli auf das Nötigste eingeschränkt. Die etwa 300 Mitarbeiter wurden weitgehend nach Hause geschickt.

Reihentests für alle Mitarbeiter

Nachdem rund 80 Beschäftigte bereits getestet wurden, werde man als nächstes Reihentests für alle Mitarbeitenden in den entsprechenden Häusern durchführen, so Generalvikar Josef Ederer. "Das Infektionsgeschehen lässt sich bisher eingrenzen. Weitere Infektionsketten sollen durch die Maßnahmen unterbunden werden", so Ederer weiter.

Vergangene Woche war bei einem Handwerker des Bistums die erste Covid-19-Erkrankung festgestellt worden. Daraufhin wurden relevante Kontaktpersonen getestet. Die betroffene Stammabteilung mit insgesamt zehn Mitarbeitern wurde vorsorglich in Quarantäne geschickt.