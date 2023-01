"Couragiert gegen Armut": Hilfe für obdachlose Frauen

Rosemarie holt sich nach ihrer Lasagne noch ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. Der Mittwochstisch des Sozialdienstes katholischer Frauen in München ist seit Jahren eine feste Anlaufstelle für sie. Es tut gut, sagt die 64-Jährige, dass sie hierher kommen könne.

Siebeneinhalb Jahre hat Rosemarie auf der Straße gelebt. Mit ihrem Rucksack zog sie durch München. Im Winter sei es am schlimmsten gewesen, sagt sie. Und als Frau sei es sowieso härter. "Man muss aufpassen, dass man nicht überfallen wird oder sonst was. Kann ja alles passieren. Und dann muss man gucken, wo man einen Platz findet. Und dann schläft man mal da und mal da - überall - in jeder Ecke", erzählt die ehemalige Obdachlose.

Mittwochstisch als Türöffner: Warmes Essen und Gespräche

Der Mittwochstisch ist ein Angebot für obdachlose oder von Wohnungsnot betroffene Frauen. Für 1,50 Euro können sie hier essen. Ehrenamtliche kümmern sich um den Ablauf. So wie Elisabeth von Rudno. Sie hilft seit fünf Jahren mit. "Die Arbeit im Team macht mir hier Spaß", erzählt die Seniorin. "Wir sind immer zu dritt und kümmern uns um rund zwanzig bis dreißig Besucherinnen. Neugierde für Menschen sollte man für dieses Ehrenamt mitbringen. Und Spaß an Küchenarbeit."

Mit ehrenamtlichem Engagement Not lindern - Helferinnen gesucht

Und weitere ehrenamtliche Unterstützung ist sehr willkommen. Denn die Zahl bedürftiger Frauen steigt. Auch deshalb macht der Sozialdienst katholischer Frauen in diesem Jahr mit bei der Münchner Freiwilligen-Messe am 15. Januar im Münchner Rathaus.

Michèle Rotter leitet die Messe. Ganz bewusst haben sie sich im Organisations-Team dieses Jahr für das Thema "Couragiert gegen Armut" entschieden. Denn die Not sei groß, dass zeige auch der Armutsbericht der Landeshauptstadt, der im Dezember veröffentlicht wurde.

"Dabei sei jede sechste Münchnerin, jeder sechste Münchner von Armut betroffen. Sie leben an der sogenannten Armutsschwelle, das heißt, dass sie mit materieller Armut zu kämpfen haben - aber auch damit, keine Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erleben. Auch beim Thema Gesundheit sind sie schlechter versorgt." Michèle Rotter, Leitung "Münchner Freiwilligen-Messe"

Verdeckte Wohnungslosigkeit trifft vor allem Frauen

Dass Betroffene ihre Armut oft aus Scham versuchen zu verstecken, diese Erfahrung macht auch Melanie Schauer. Sie ist beim Sozialdienst katholischer Frauen nicht nur für den Mittwochstisch verantwortlich, sondern leitet auch den Bereich Wohnungslosenhilfe. Vor allem Frauen seien oft von einer verdeckten Wohnungslosigkeit betroffen, erklärt sie. "Verdeckte Wohnungslosigkeit bedeutet, dass Frauen in Verhältnissen leben, die als wohnungslos zu bezeichnen sind, man sieht es nur nicht."

Die Gründe dafür könnten unterschiedlich sein. "Das kann ein Zuhause sein mit einem gewalttätigen Partner, das einfach keine stabile Bleibeperspektive bietet. Oder auch eine Wohnungslosigkeit, die noch nicht erkannt ist, weil die Frauen noch Schlafmöglichkeiten haben, aber keinen festen Platz mehr zu wohnen. Dass sie bei wechselnden Bekannten schlafen oder immer mal wieder auf dem Sofa einer Freundin", erklärt Schauer mögliche Szenarien.

Ehrenamtliche sollen keine Therapeutinnen ersetzen

Elisabeth von Rudno bekommt in ihrem Ehrenamt die Sorgen der Frauen natürlich mit. Wenn nötig, dann schlagen wir den Besucherinnen vor, dass sie sich an die Beratungsstellen des Sozialdienstes hier im Haus wenden können, erzählt die Seniorin. Wir müssen als Ehrenamtliche keine Therapeutinnen sein.

Auch weil sie diese Sorge abgeben kann, zieht Elisabeth von Rudno viel Positives aus ihrem Ehrenamt. "Man bekommt eine große Wertschätzung. Sowohl vom Sozialdienst als auch von den Besucherinnen. Und mich macht mein Engagement dankbar. Ich weiß sehr genau, wie gut es mir geht."

Nach Jahren auf der Straße: Rosemarie ist stolz auf ihre "warme Hütte"

Und Rosemarie? Sie hat nach siebeneinhalb Jahren Obdachlosigkeit über die Sozialeinrichtungen der Stadt München eine eigene Wohnung gefunden. "Meine warme Hütte" nennt Rosemarie ihre Wohnung. Auf die sei sie stolz, das sagt sie immer wieder, während sie beim Mittwochstisch ihren Kaffee trinkt. Das günstige Essen hier sei für sie nach wie vor wichtig. Denn viel könne sie sich nicht leisten. Und doch hilft sie in ihrer Situation auch anderen. "Wenn ich durch München gehe und ich sehe obdachlose Frauen, dann spreche ich mit Ihnen. Ich sage ihnen, wo sie Hilfe bekommen können. Hin und wieder nehme ich auch Frauen bei mir auf. Für ein paar Nächte. Ich weiß ja wie das ist. Und ihre Not tut mir im Herzen weh."