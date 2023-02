Coup gegen Automatensprenger – wie reagieren die Banken?

Mehr als 50 Geldautomaten soll eine Bande, die jetzt in den Niederlanden dingfest gemacht worden ist, in Süddeutschland gesprengt haben. Nach Angaben des LKA stehen die Festgenommenen auch im Verdacht, mehrmals in Franken zugeschlagen zu haben. Zum Beispiel im Landkreis Bamberg, wo es zwischen November 2021 und Januar 2022 entsprechende Anschläge auf Sparkassenfilialen in Schlüsselfeld, Kemmern und Zapfendorf gegeben hat. Auch die Sprengung eines Automaten in Lichtenau im Landkreis Ansbach soll auf das Konto der Tatverdächtigen gehen. Insgesamt sollen sie in Bayern und Baden-Württemberg rund 5,2 Millionen Euro erbeutet haben und mit 6,7 Millionen Euro einen noch höheren Sachschaden angerichtet haben.

Innenminister Herrmann fordert Maßnahmen

Als "Banküberfälle der Moderne" bezeichnet Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) die Sprengungen von Bankomaten, die in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben. So wurden im Jahr 2022 bundesweit 493 derartige Taten registriert, in Bayern waren es 37 Fälle, womit ein neuer Negativ-Rekord zu verzeichnen war. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hofft zwar, dass der aktuelle Ermittlungserfolg eine abschreckende Wirkung hat, gibt sich aber keinerlei Illusionen hin: "Die Erfahrung zeigt, dass die durch solche Ermittlungserfolge in den Reihen der Täter gerissenen Lücken schnell aufgefüllt werden", sagte der CSU-Politiker auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz in München. Herrmann sieht daher auch die Bankenwirtschaft und die Automatenhersteller in der Pflicht, es den Tätern so schwer wie nur möglich zu machen.

Banken geben sich bedeckt

Aus verständlichen Gründen geben die Banken nur ungern Auskunft über die getroffenen Vorkehrungen. In der Vergangenheit haben Täter meist Gasgemische verwendet, um die Automaten zu sprengen – deswegen sind neuere Geräte nun mit einem System ausgestattet, das eingeleitetes Gas neutralisieren soll. Doch auch darauf haben die Täter mittlerweile reagiert und verwenden häufiger Festsprengstoffe.

Vernebelungssysteme können den Einbrechern zumindest das nehmen, was sie am wenigsten haben: Zeit. Denn meist haben sie für Anfahrt, Sprengung und Flucht nur wenige Minuten eingeplant. Müssen sie buchstäblich nach dem Geld im künstlichen Nebel stochern, erhöht sich ihr Risiko wesentlich. Eine weitere Methode ist das Verwenden von Färbemitteln: Wird der Automat gesprengt, wird wenigstens das Geld eingefärbt und somit unbrauchbar gemacht – was den hohen Sachschaden am Gebäude aber auch nicht verhindert.

Eingeschränkte Öffnungszeiten und "Bunker-Lösungen"?

Generell sind Bankfilialen mittlerweile angehalten, weniger Bargeld vorzuhalten. Weil sich die Zahlungsgewohnheiten ändern, dünnen viele Banken derzeit ohnehin auch ihr Filialnetz aus. Oft zahlen Kunden an den Ladenkassen mit ihren Kreditkarten oder Handys und heben das Bargeld, das sie benötigen, gleich an der Supermarktkasse ab. Die VR Bank Bayreuth Hof hat nun fünf kleinere Niederlassungen in Bad Berneck, Heinersreuth, Hollfeld, Pottenstein im Landkreis Bayreuth sowie Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof geschlossen. Zudem wurden aber auch acht Geldautomaten abgebaut. Dabei macht die Bank keinen Hehl daraus, dass neben wirtschaftlichen Überlegungen auch die Automatensprengungen eine Rolle spielen. Denn die Automaten stehen oft in Wohngebieten, darauf nehmen die Kriminellen freilich keine Rücksicht.

Die Sparkasse Forchheim hat dagegen direkt an einem Supermarkt-Parkplatz einen Geldautomaten errichtet, der einem kleinen Bunker gleicht. Dicker schwerer Stahlbeton soll den Geldautomaten buchstäblich bombensicher machen. In erster Linie soll der Geldautomat aber den Kunden einen Service an einem stark frequentierten Ort bieten, sagt eine Sprecherin der Sparkasse. Dass ein freistehender Geldautomat mittlerweile besonders sicher sein sollte, versteht sich aber wohl von selbst. Die Sparkasse nennt ihren Automaten auch nicht "Bunker", sondern eher verspielt "Cube" (Würfel). Die übrigen Geldautomaten in Forchheim sind aber dennoch rund um die Uhr zugänglich. An nächtliche Schließungen der Räumlichkeiten, wie es Bankenverbände bei Anzeichen für Gefährdungen empfehlen, ist dort nicht gedacht.

Schwere Straftaten

Eine interessante Frage ist, ob die Täter wirklich wissen, was auf sie zukommt, wenn sie erwischt werden. Wer einen Automaten sprengt, um an das darin befindliche Geld zu gelangen, begeht einen schweren Diebstahl – so viel ist klar. Strafrechtlich gesehen, ist aber das damit verbundene "Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion" nach § 308 des Strafgesetzbuches unter Umständen wesentlich gravierender. Denn in den meisten Fällen wird es unproblematisch sein, ihnen nachzuweisen, dass es lediglich dem Zufall zu verdanken war, dass bei der Explosion keine Menschen oder Sachen von bedeutendem Wert konkret gefährdet wurden. Das Strafgesetzbuch sieht für das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion einen Strafrahmen von mindestens einem Jahr vor. Kommt dabei ein Mensch ums Leben, kann die Strafe sogar lebenslang sein.