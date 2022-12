Countdown zur Sternstunden-Gala 2022 aus Nürnberg

Heute Abend sendet das BR Fernsehen wieder die Sternstunden-Gala 2022 aus der Frankenhalle in Nürnberg. Um 20.15 Uhr startet die Sendung, die in diesem Jahr erneut von Sandra Rieß und Volker Heißmann moderiert wird.

"Es ist immer ein bisschen wie heimkommen. Das ganze Team fiebert hier mit, jeder macht ein bisschen mehr als er müsste, weil jeder weiß, es kommt am Ende etwas Gutes zusammen. Man macht das hier nicht für Ruhm und Ehre, sondern weil man die Projekte kennt." Volker Heißmann, Moderator der Sternstunden-Gala 2022

Großer Produktionsaufwand für gute Projekte

Rund 100 technische Mitarbeitende kümmern sich darum, dass während der Sendung alles glatt läuft. Bei der Generalprobe, die am Vortag stattgefunden hat, sagte der Regisseur der Sendung, Utz Weber, dem BR: "Wir inszenieren hier im Grunde zwei Shows, eine für das Publikum im Saal und eine für die Zuschauer daheim." Damit die Zuschauer in der Frankenhalle gut unterhalten werden, gibt es mehrere große Bildschirme oberhalb der Bühne. Für ein gutes Bild daheim sorgen insgesamt zehn Kameras, so Weber.

Auch in diesem Jahr werden in der Sternstunden-Gala verschiedene Projekte und Initiativen vorgestellt, die Kinder in Not unterstützen. Der Verein "lebensmut e.V." kümmert sich zum Beispiel um Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Ein besonderer Fokus der Sternstunden liegt in diesem Jahr bei Kindern aus der Ukraine. So gibt es verschiedene Projekte, die diese zum Beispiel unterstützen, damit sie in Deutschland auf die Schule gehen können.

Yvonne Catterfeld und Alexander Eder zu Gast

Als Highlight bei der Sternstunden-Gala 2022 sind dieses Mal wieder viele prominente Gäste dabei. Darunter die Sängerin Yvonne Catterfeld, die Band Dreiviertelblut, die den diesjährigen Sternstunden-Song präsentiert, und der österreichische Sänger Alexander Eder.

"Es ist eine Riesen-Ehre. Der große Zweck steht natürlich im Vordergrund und ich freue mich, dass ich einen kleinen Teil zu dieser großartigen Sendung leisten kann." Alexander Eder, österreichischer Singer-Songwriter.

Auch das Nürnberger Christkind Teresa Windschall freut sich, in diesem Jahr wieder einen Auftritt bei der Sendung haben zu dürfen: "Es ist etwas ganz Tolles, weil ich weiß, dass alles für einen guten Zweck gespendet wird." Die Benefizaktion Sternstunden und der Bayerische Rundfunk sammeln bereits seit 1993 Spendengelder für Kinder in Not. So konnten in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte weltweit mit insgesamt rund 342 Millionen Euro gefördert werden.

Sternstundentag beim BR: Spenden für Kinder in Not

Am Sternstundentag des BR, an dem auch die Sternstunden-Gala gesendet wird, sammeln in den Telefon-Spendenzentralen in München und Nürnberg den ganzen Tag neben zahlreichen BR-Mitarbeitenden auch Prominente Geld für Kinder in Not. In diesem Jahr sind unter anderem Uschi Glas, Elmar Wepper und Martina Schwarzmann mit dabei.

Unter 0137/10 10 200 kann von 6 Uhr bis 23 Uhr gespendet werden. Auch online unter br.de/sternstunden ist dies möglich.