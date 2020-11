Countdown zum Teil-Lockdown: Ein Abschied für vier Wochen

Nach Mitternacht beginnt er, der teilweise Lockdown in Bayern und Deutschland. Ab morgen sind dann die meisten öffentlichen Orte in geschlossenen Räumen bis Ende des Monats dicht: Theater, Kinos, Schwimmbäder und natürlich auch Restaurants. Die Nürnberger Nicole und Oliver Dümpelmann begehen den Samstagabend bei ihrem Lieblingsitaliener in der Nürnberger Innenstadt mit einem viergängigen Menü. Sie sind Stammgäste.

Ist die Schließung der Restaurants gerecht?

Zwar sieht das Ehepaar den Lockdown als gerechtfertigt an, aber sie finden, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Gerade die Gastronomie werde benachteiligt, findet Oliver. Es sei nicht gerecht, dass die Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln dicht an dicht stehen, aber die Gastronomie jetzt schließen müsse. Und das obwohl sie so viele Investitionen getätigt habe, um die Abstandsregeln einzuhalten

Restaurantbesitzer Alessandro Franco glaubt nicht, dass er sein Lokal in einem Monat wieder öffnen kann. Für ihn ist dieser zweite Lockdown noch schlimmer als der im Frühjahr. Schließlich mache er im Winter das Hauptgeschäft des Jahres. Er wisse noch nicht, wie er durchkomme, sagt er.

Auch Außenbereiche der Restaurants geschlossen

Nicht nur die Lokale sind an diesem Wochenende bis auf den letzten Platz ausgebucht. Auch der Außenbereich der Restaurants und Bars in der Nürnberger Altstadt ist bei vielen Gästen beliebt. Sie sitzen mit Decken und Winterstiefeln am beliebten Tiergärtnertorplatz unterhalb der Kaiserburg. Mit Schal und Mütze wird hier gerne Aperol Spritz getrunken.

Unter den Gästen ist auch eine Krankenschwester, die derzeit ihre Freunde nur noch im Außenbereich von Restaurants trifft – hier fühlt sie sich sicherer vor Corona. Sie glaubt, dass die Gastronomie wohl noch länger geschlossen bleiben wird. Und es überzeugt sie nicht, dass Bekleidungsgeschäfte und Friseure in den nächsten Wochen offen bleiben, aber die Nagelstudios und Restaurants schließen müssen. Schließlich kämen die Kunden einander in Bekleidungsgeschäften näher, als wenn sie im Außenbereich von Restaurants an getrennten Tischen stehen würden.

Hoffnung auf Dezember

Bald geht auch im Gelben Haus der letzte Drink über die Theke. Barbetreiber Oliver Kirschner fordert mehr Respekt für die Arbeit der Gastronomie. Als zweiter Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes hat er kein Verständnis für die Zwangspause. Für ihn hat Hygiene höchstes Gebot. In der gut geführten Gastronomie und Hotellerie sei die Ansteckungsgefahr darum denkbar gering.

Er will die vierwöchige Zwangspause nutzen, um die Bar mit Raumluft-Filtergeräten auszustatten, die - so sagt er - 99 Prozent aller Schadstoffe – also auch Viren – herausfiltern. So hätten seine Gäste die größtmögliche Sicherheit.

Um kurz vor 21 Uhr wird Kirscher seine Gäste dann zum letzten Mal auffordern auszutrinken und das Lokal zu verlassen. Diesmal nicht bis morgen, denn ein Wiedersehen gibt es frühestens im Dezember. Er hofft, dass die Politik die Anstrengungen der Gastronomie honoriert, damit seine Gäste nach dem Teil-Lockdown bald zurückkommen können.