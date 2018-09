Countdown für TV-Duell Söder gegen Hartmann läuft

Seit 112 Jahren gibt es die alte Gaszählerwerkstatt nahe des Münchner Westfriedhofs. Bis 1967 nützten die Stadtwerke das Gebäude als Montagehalle, heute dient es als Eventlocation. Doch ein Event wie dieses fand hier auch noch nicht statt – heute Abend um 20:15 Uhr sendet der Bayerische Rundfunk live aus der Gaszählerwerkstatt das 60-minütige TV-Duell zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten Markus Söder und dem Spitzenkandidaten der Grünen, Ludwig Hartmann.

Zwei Tage später gibt es als eine Art Rückspiel den 90-minütigen TV-Fünfkampf zwischen SPD, Freie Wähler, AfD, FDP und Linke. Zu Gast sind Natascha Kohnen, Hubert Aiwanger, Martin Sichert, Martin Hagen und Ates Gürpinar.

Warum Hartmann und nicht Schulze?

Die Entscheidung für ein TV-Duell zwischen CSU und Grüne fiel insbesondere auch aufgrund der infratest dimap-Umfrage, dem BayernTrend vom 12. September, wonach die CSU auf 35 Prozent und die Grünen auf 17 Prozent kommen würden. Die Grünen haben nach dieser Umfrage sechs Prozentpunkte Vorsprung auf die drittplatzierten Parteien.

Eine Einladung zum Duell ging von Seiten des Bayerischen Rundfunks dann an Ludwig Hartmann – der Grund: In Bayern gibt es eine Altersgrenze von 40 Jahren, um zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Ludwig Hartmann hat in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag gefeiert, Katharina Schulze von den Grünen dagegen ist 33 Jahre alt und könnte somit nicht zur Ministerpräsidentin gewählt werden.

Mögliche Konfliktfelder

Abhängig vom Wahlausgang könnte es in Bayern sogar erstmals zu einem schwarz-grünen Bündnis kommen. Der Spitzenkandidat der Grünen hat dies nicht ausgeschlossen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass sich beide Kontrahenten, Söder und Hartmann, gegenseitig attackieren werden. Konfliktfelder zwischen Grüne und CSU bestehen inhaltlich bei den Themen Klima- und Umweltschutz. Aber auch in den Feldern Innere Sicherheit und Asylpolitik dürften die Differenzen deutlich werden.

Ich erwarte, dass es nach dem Duell noch klarer ist, wofür Markus Söder und Ludwig Hartmann stehen, wo es Schnittmengen gibt und wo ganz konträre Ansichten. BR-Chefredakteur Christian Nitsche

Die erste Frage des Duells geht an den Ministerpräsidenten Markus Söder, das wurde per Los entschieden. Es wird kein dezidiertes Schlussstatement geben. Die Redezeit wird während des Duells zwei Mal eingeblendet.

Bisher zwei TV-Duelle in Bayern

Vor zehn Jahren gab es das erste TV-Duell in Bayern zwischen einem amtierenden Ministerpräsidenten und einem Herausforderer: Günther Beckstein traf im TV-Duell auf den SPD-Herausforderer Franz Maget. Fünf Jahre später duellierten sich der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer mit dem Herausforderer Christian Ude von der SPD. Heute gibt es nun die schwarz-grüne Premiere in Bayern in Sachen TV-Duell.