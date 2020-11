Couch in Flammen: Erneut Brand in Regensburger Kinderheim

Bei einem Brand im Kinderheim St. Vincent in der Johann-Hösl-Straße in Regensburg sind am Montagabend sieben Menschen leicht verletzt worden. Sechs Jugendliche und eine Betreuerin erlitten eine Rauchgasvergiftung, so die Polizei. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Kripo ermittelt

Eine Couch hatte in einem Gruppenraum Feuer gefangen. Die Feuerwehr brachte alle Menschen aus dem Heim ins Freie. Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

T-Shirt in Flammen

Bereits eine Woche zuvor hatte die Feuerwehr zu diesem Kinderheim ausrücken müssen. Eine 12-Jährige hatte in ihrem Zimmer ein T-Shirt angezündet. Zwei Erzieherinnen und drei Kinder waren leicht verletzt worden.