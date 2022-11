Cosplay: Spielerisch dem Alltag entfliehen

Viele Menschen suchen sich die unterschiedlichsten Hobbys, um dem Alltag zu entfliehen. Die einen machen Sport, andere gehen gern ins Kino oder spielen am Computer beziehungsweise an der Konsole. Und dann gibt es noch diejenigen, die gleich in andere Rollen schlüpfen – einfach, um mal jemand anders zu sein. So auch Max aus Nürnberg.

Cosplay - Leidenschaft des Verkleidens

Die große Leidenschaft des 24-Jährigen nennt sich "Cosplay". Zusammen gesetzt aus "costume", zu deutsch "Kostüm", und "play", also "spielen". Es geht darum, sich als Charakter, beispielsweise eines Films oder Videospiels zu verkleiden und gleichzeitig in dessen Rolle zu schlüpfen, mit sämtlichen Charaktereigenschaften. Es ist eine Art Rollenspiel und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Verwandlung in ein anderes Wesen

Max' Inspirationen für seine Rollen sind in erster Linie Animes und Computerspiele: "Man kann sich von heute auf morgen in einen Superhelden verwandeln oder in ein Drachenmonster. Was auch immer".

Gemeinsam mit Freundin Selina verwendet er viel Zeit fürs Schminken und ein möglichst authentisches Outfit. Damit geht's dann auf verschiedene Cosplay-Veranstaltungen, wo die beiden Gleichgesinnte treffen.

Das Kind im Innern erhalten

Mehr als 40 Kostüme hat Max bereits daheim im Schrank hängen. Mit dem Cosplay, sagt er, will er sich sein inneres Kind bewahren. "Man lebt ja eh schon in so einer Welt, wo alles so ernst ist und man hat überall nur Probleme und sonstigen Alltagsstress und jetzt so ein bisschen dieses Magievolle, wenn man sich das ein bisschen erhalten kann, kreativ sein kann, dann finde ich das schon toll."

Nicht so sein wie der Mainstream

Der Alltag des 24-Jährigen und seiner Freundin unterscheide sich schon sehr von dem des Mainstreams, sagt er. Darauf ist er auch ein wenig stolz: "Wer will schon sein, wie alle anderen? Wer will schon langweilig und normal sein?"

Nicht jeder Charakter ist unproblematisch

Wenn er in seine Rollen schlüpft, achtet Max laut eigener Aussage darauf, sich mit den Charakteren auch identifizieren zu können. Nicht immer ganz leicht für Freundin Selina, der die Verwandlung ihres Partners nicht immer zu 100 Prozent zusagt: "Vor allem, wenn es arrogante Charaktere sind, dann wird er auch arroganter, das fällt ihm dann gar nicht auf, aber mir schon."

Jede Community hat ihre Schattenseiten

Laut Selina gibt es auch durchaus Schattenseiten beim Cosplay. In der Szene herrscht nicht immer nur heile Welt: "Es gibt immer einen Teil der Community, der extrem toxisch ist, wo sich dann beschwert wird, die Person ist zu dick oder zu dünn oder sonst irgendwas oder hat nicht die richtige Nasenform oder was weiß ich". Dieser toxische Teil der Community sei zwar klein, dafür aber sehr laut, erklärt sie.

Mutmacher für das reale Leben

Ihre Passion lassen sich die beiden davon aber nicht kaputtmachen. Dafür fühlen sie sich in ihren Rollen dann doch zu wohl. Dennoch ist das für Max kein Grund, sich vollkommen in die Cosplay-Welt zurückzuziehen: "Ganz im Gegenteil. Es gibt mir die Motivation, auch in dieser realen Welt quasi die Welt zu entdecken, rauszugehen, irgendwas zu erreichen, irgendwas was zu schaffen".