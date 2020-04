Coronavirus: Uniklinik Augsburg sucht dringend Plasma-Spender

Marcus Riedelsheimer aus Großaitingen erinnert sich an den Moment, in dem er von seiner Corona-Erkrankung erfuhr. Seine Stimme stockt, als er davon berichtet. Doch er hatte Glück – mittlerweile gilt Riedelsheimer wieder als gesund. Deshalb ist sein Blut für die Forscher an der Uniklinik Augsburg gerade besonders wertvoll. Denn sein Blutplasma könnte das Leben von schwer erkrankten Covid-19-Patienten retten.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in Schwaben finden Sie hier.

Plasma kann hilfreich sein

"Wir wissen von anderen Erkrankungen, dass Plasmaspenden von Genesenen durchaus hilfreich sein können. Erste Hinweise haben wir jetzt auch bei der Covid 19 Erkrankung", sagt Dr. Stefanie Grützner, die Direktorin des Instituts für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie an der Uniklinik Augsburg. Gemeinsam mit ihrem Team forscht sie an einem neuen Therapieansatz.

Antikörper von Genesenen

Die Idee: Wenn ein Mensch eine Viruserkrankung überstanden hat, bilden sich in seinem Blutplasma Antikörper gegen das Virus. "Wir versuchen das Blutplasma von Genesenen zu sammeln, um es Patienten zu geben, die akut schwer an Covid 19 erkrankt sind um ihnen eine Hilfestellung zu geben, damit selbst wieder fertig zu werden", so Dr. Stefanie Grützner über ihre Forschung.

Spender dringend gesucht

Doch der neue Therapieansatz ist von Blutplasmaspenden geheilter Corona-Patienten abhängig. Seit Anfang April ist die Uniklinik Augsburg deshalb auf Spendersuche. Auch Marcus Riedelsheimer hat schon gespendet: "Das läuft eigentlich wie eine normale Blutspende ab. Das Ganze dauert eine Stunde und ich habe 650 ml Plasma spenden können in dem Zuge."

Nur wenige kommen in Frage

Die Bereitschaft zur Spende ist groß – als Spender in Frage kommen laut Dr. Grützner aber nur wenige: "Es ist natürlich sehr schön wie viele Menschen sich melden, das ist hervorragend. Aber aufgrund der strengen Voraussetzungen kommen auch nicht alle in Frage."

So kann man helfen

Umso wichtiger sind Menschen wie Marcus Riedelsheimer, die sich zu einer Spende bereit erklären, um gemeinsam anderen Menschen zu helfen. Wer die Klinik unterstützen will, können sich über die Webseite des Universitätsklinikums Augsburg über die Plasmaspende informieren.