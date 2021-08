Coronavirus: Strengere Regeln wegen gestiegener Inzidenzen

In mehreren Regionen Unterfrankens gelten ab Sonntag wegen gestiegener Inzidenzen strengere Corona-Regeln. Ausschlaggebend sind die Grenzwerte von 35, 50 und 100.

Landkreise über Grenzwert von 35

In den Landkreisen Aschaffenburg, Haßberge, Miltenberg und Würzburg hat die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Grenzwert von 35 überschritten. Deshalb gelten dort in Innenbereichen ab Sonntag die 3G-Regeln: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test vorweisen. Im Landkreis Main-Spessart gilt dies bereits seit Samstag.

Im Einzelnen ist der Nachweis einer Impfung, einer überstandenen Erkrankung oder einem negativen Test Voraussetzung für folgende Bereiche:

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (öffentliche und private Veranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen)

Innengastronomie

körpernahe Dienstleistungen in geschlossenen Räumen

Freizeit- und Kultureinrichtungen in geschlossenen Räumen (z. B. Theater, Konzerthäuser, Thermen, Kinos, Indoor-Spielplätze)

Sportausübungen in geschlossenen Räumen

Beherbergungen (Testnachweis bei Ankunft sowie zusätzlich alle weiteren 72 Stunden erforderlich)

Besuche in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe

Landkreis Würzburg: ab Dienstag weitere Regeln

Im Landkreis Würzburg lag der Inzidenzwert am Sonntag zudem zum dritten Mal in Folge über dem Grenzwert von 50. Demnach hat das Landratsamt hier ab Dienstag (31.08.2021) zusätzlich zu den ab Sonntag geltenden Regeln noch weitere Maßnahmen angeordnet. In den Städten Würzburg und Aschaffenburg sowie im Landkreis Schweinfurt gelten diese bereits.

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich maximal drei Hausstände mit insgesamt zehn Personen treffen. Geimpfte und Genesene sind hierbei ebenso ausgenommen wie Kinder unter 14 Jahren.

Öffentliche Veranstaltungen sind nur noch mit bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel jeweils einschließlich geimpfter oder genesener Personen zulässig.

Für private Veranstaltungen sind ebenfalls nur 25 Personen in geschlossenen Räumen und 50 Personen im Freien erlaubt – jedoch bleiben hier Geimpfte und Genesene bei der Ermittlung der Teilnehmerzahl unberücksichtigt.

An Schulen besteht in Gebäuden Maskenpflicht - auch am Sitzplatz.

Stadt Schweinfurt über Grenzwert von 100

In der Stadt Schweinfurt treten ab Sonntag verschärfte Corona-Regeln in Kraft, da drei Tage in Folge der Grenzwert von 100 überschritten wurde. So ist ab Sonntag auch bei Veranstaltungen im Freien ein negativer Testnachweis notwendig. Für Geimpfte, Genesene und Kinder unter sechs Jahren gilt die Testpflicht nicht.

Kitas dürfen nur öffnen, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Besucher von Gottesdiensten dürfen nicht mehr singen. Außerdem gilt das Alkoholverbot in der Innenstadt weiterhin. Der Inzidenzwert in Schweinfurt liegt laut Robert Koch-Institut am Sonntag nach einem weiteren sprunghaften Anstieg bei 196,9.