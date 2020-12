Coronavirus schlägt Nürnbergern aufs Gemüt

Die staatlicherseits beschlossenen Einschränkungen zur Pandemie-Bekämpfung sorgen für psychische Belastungen der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Laut der Befragung des Nürnberger Amtes für Sozialforschung und Statistik gaben 90 Prozent der Befragten an, sich in ihrem Leben durch die Kontaktbeschränkungen stark oder etwas eingeschränkt zu fühlen.

Frauen leiden am meisten unter Corona

An zweiter Stelle stehen die Ausgangsbeschränkungen, die von 83 Prozent als stark oder etwas einschränkend empfunden wurden. Am meisten leiden Frauen unter den Regelungen der Pandemie. Sie empfinden psychischen Druck durch die Mehrfachbelastung von Kinderbetreuung, Hausunterricht und Beruf. Geht es um das generelle Wohlbefinden, so beeinflusst hier die Krise vor allem die jüngeren Menschen, ergab die Befragung der Behörde.

Nürnberger vermissen Freizeitangebote

76 Prozent vermissen Freizeit- und Kulturangebote, 71 Prozent den Besuch in der Gastronomie oder Hotellerie. 58 Prozent klagen über begrenzte Sportmöglichkeiten. Ein großer Unterschied ist je nach Alter der Bevölkerungsgruppe festzustellen. Im Gegensatz zu den jüngeren, mobilen Bevölkerungsgruppen scheint sich der Alltag der meisten Seniorinnen und Senioren durch die Pandemie kaum verändert zu haben oder zumindest werden die Maßnahmen als nicht so einschränkend empfunden.

Nürnberger machen sich Sorgen um Gesundheit von Angehörigen

Am weitesten verbreitet sind Sorgen um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, über die allgemeine wirtschaftliche Lage und die Gesundheit von Angehörigen und Freunden. Um die eigene Gesundheit sorgt sich die Mehrheit in geringerem Maß. Für eine Minderheit sind soziale Isolation und persönliche Beziehungen, aber auch die finanzielle Situation und Arbeitsplatzunsicherheit mit großen Sorgen verbunden. Die Befragung wurde im Zeitraum Ende September bis Ende November durchgeführt, rund 4.300 Bürgerinnen und Bürger haben daran schriftlich oder online teilgenommen.