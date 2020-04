Coronavirus: Oberpfälzer Unternehmerin stirbt an Covid-19

Schock bei Familie Bergler und den mehr als 400 Mitarbeitern der Firmengruppe Bergler aus Weiherhammer (Lkr Neustadt an der Waldnaab): Die gerade mal 41 Jahre alte geschäftsführende Gesellschafterin Marion Bergler verstarb am Mittwochabend im Uniklinikum Erlangen am Coronavirus. Das berichtet das Internetportal Onetz. Wie das Portal mitteilt, galt Marion Bergler als kerngesund.

Schwanger und kerngesund

Marion Bergler hatte angeblich weder Vorerkrankungen noch zählte sie altersgemäß zur Corona-Risikogruppe, sie galt als kerngesund. Trotzdem wären Ende März die ersten Anzeichen des Virus eingetreten, berichtet Onetz. Nachdem die 41-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war, in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, hätte sich ihr Zustand binnen Stunden verschlechtert, weshalb sich die Ärzte dazu entschlossen hätten, ihr Baby per Notkaiserschnitt auf die Welt zu holen. Am Mittwochabend verstarb die Unternehmerin.

Bergler: Unternehmensgruppe mit Betrieben in der gesamten Region

Marion Bergler leitete seit 2013 mit ihren Brüdern ein Ver- und Entsorgungsunternehmen. Die Unternehmensgruppe ist mit zahlreichen Betrieben, darunter auch Tankstellen und Recycling-Centren, zwischen Bayern und Bodenwöhr in der gesamten Region vertreten.