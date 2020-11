Corona-Ticker Oberbayern: "Landkreis-Wichteln" für die Gastro

11.22 Uhr: Münchner Christbaum kommt aus Steingaden

Der Christbaum für den Münchner Marienplatz kommt dieses Jahr aus Steingaden (Lkr. Weilheim-Schongau). Seit 1977 kommt die Landeshauptstadt München in den Genuss einer Christbaumspende. Eigentlich wollte die Münchner Partnerstadt Verona den diesjährigen Christbaum spenden, doch die norditalienische Stadt musste aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Deswegen sprang die Gemeinde Steingaden ein.

10.08 Uhr: "Landkreis-Wichteln" soll Gastro im Landkreis Traunstein unterstützen

Die Junge Union Traunstein hat sich eine originelle Vorweihnachtsaktion überlegt, um heimische Gastrobetriebe zu unterstützen. Beim "Landkreis-Wichteln" können online Essengutscheine für 20 Euro erworben werden, die dann unter den Teilnehmenden wieder verlost werden. Die Junge Union stellt hierfür eine Online-Plattform bereit, auf der man festgelegte Verzehrgutscheine zu je 20 Euro zur Einlösung bei einem Wirt im Landkreis Traunstein erwerben kann. Im zweiten Schritt werden die Adressen alle Gutscheinerwerber in einen Lostopf geworfen und alle Gutscheine in einen weiteren Topf. Am dritten Adventwochenende findet dann die Verlosung der Wichtel-Gutscheine statt. Hierbei wird jedem Teilnehmer dann ein neuer Gutschein zugelost. "Wir werden dann umgehend nicht nur die glücklichen Teilnehmer mit ihren Gutscheinen versorgen, sondern vor allem auch die entsprechenden Wirte mit dem Gutscheinwert auszahlen", so Konrad Baur, der Vorsitzende der Jungen Union Traunstein. Die Teilnehmer können dann einfach die Gutscheine beim entsprechend zugelosten Wirt einlösen und es sich gut gehen lassen. Mit dem "Landkreis-Wichteln" könne man nicht nur die Wirte unterstützen, sondern auch die vielfältige Wirtshauskultur im Landkreis kennen lernen, so Baur. Mehr Informationen gibt es unter www.landkreis-wichteln.de

9.06 Uhr: Rosenheimer nutzt Baustelle für Fitnesstraining

Ein 34-jähriger Rosenheimer nutzt eine Baustelle im Ortsteil Aising als Ersatz für sein Fitnessstudio. Anwohner hatten die Polizei verständigt, da sie auf der Baustelle einen Mann herumturnen sahen. Der 34-Jährige erklärte den Beamten, dass er dort Sport machen würde. Da die Fitnessstudios zurzeit geschlossen haben, wäre die Baustelle seine Alternative. Dort könne er Klimmzüge machen und schwere Gegenstände heben. Als die Polizisten ihm zu verstehen gaben, dass das keine gute Idee sei, wurde der Mann aggressiv und zeigte sich laut Polizei uneinsichtig. Auf Empfehlung der Polizei, so heißt es, wird er sich jetzt aber doch eine andere, geeignetere Sportstätte suchen.

8.00 Uhr: Forschungen in Oberbayern zu Corona

Das Coronavirus hat die Biotechnologie in den Fokus gerückt. An Bayerns Branchen-Hotspot, dem Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) in Martinsried bei München, beteiligen sich mehrere Firmen an der Forschung zu dem Virus. GNA Biosolutions entwickelte einen neuen Schnelltest; auch Ella Biotech und Exosome Diagnostics arbeiten an Covid-19-Tests. Die Firmen Leukocare, Immunic Therapeutics, Eisbach Bio und Origenis forschen zu Corona-Impfstoffen beziehungsweise Covid-19-Medikamenten.

Insgesamt wächst die Branche im Freistaat. Knapp 250 Firmen aus der Biotechnologie sind in Bayern ansässig und beschäftigen etwa 16.000 Menschen, wie die Clustermanagement-Agentur BioM in ihrem jährlichen Report bilanzierte. 14 neue Start-Ups wagten 2019 den Sprung auf den Markt, dem Bericht nach ein "Allzeithoch". Neben Martinsried gibt es Standorte unter anderem in Nürnberg, Würzburg und Regensburg.

Das IZB feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen - wenn auch ohne Festakt. Der entfiel wegen der Corona-Pandemie. In dem Gründerzentrum entwickeln Forscher unter anderem Wirkstoffe für Medikamente, technisches Laborzubehör und Dienstleistungen. Mit fünf Start-Ups nahm das IZB 1995 seinen Anfang, heute sind dort 50 Firmen mit 700 Mitarbeitern auf 26.000 Quadratmetern Fläche tätig.

Montag, 23. November 2020

