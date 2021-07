Coronavirus: Luftfilter für alle Schulen in Schweinfurt?

In einem ersten Förderprogramm des Freistaats Bayern wurden Raumlüfter für Klassenzimmer zu 100 Prozent finanziert. Da hatte die Stadt Schweinfurt 111 Raumlüftungsgeräte und 613 CO2-Messgeräte angeschafft. Bei weiterem Bedarf ist die bayerische Staatsregierung nur noch bereit, die Hälfte der Kosten zu tragen. Der Fördertopf hat ein Volumen von rund 190 Millionen Euro. Damit sollen bayernweit rund 60.000 Klassenzimmer und 50.000 Räume in Kindergärten mit mobilen Filteranlagen ausgestattet werden können. Aus Sicht des Bayerischen Städtetags ist der Fördertopf zu klein.

Gymnasium in Schweinfurt braucht 80 Luftfilter

Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium mit rund 1.000 Schülern wartet man schon auf neue Luftfilter. Hier sind noch lange nicht allen Klassenzimmern mit Raumlüftungsanlagen ausgestattet. "Wir hatten 80 angefordert in allen Räumen, weil wir im Winter ja nicht durchgehend lüften können und haben 27 bekommen. Das ist jetzt für die erste Runde ganz gut. Aber der restliche Bedarf ist noch offen und der nächste Winter kommt," sagte der Leiter des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, Klemens Alfen, gegenüber BR24.

Stadt Schweinfurt sieht nur noch geringen Förderbedarf

Die Stadt Schweinfurt muss für 20 Schulen die Ausstattung finanzieren. Der Schweinfurter Schulreferent Jürgen Montag sagte gegenüber BR24, dass es aktuell nur von zwei Schulen weitere, wenige Raumlüftungs-Anforderungen gebe. Klemens Alfen, der Leiter des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, erwartet jedoch, dass seine bestellten aber noch nicht gelieferten Geräte noch kommen.

Lüftungsgeräte könnten Rückkehr zu Präsenzunterricht erleichtern

Im Schnitt kosten die Raumlüftungsanlangen gut 3.000 Euro. Es gibt mobile und stationäre Geräte. Alle Hersteller versprechen, dass fast 100 Prozent aller Viren, Bakterien oder Mikrofasern aus der Luft gefiltert werden. Auch wenn es noch keine handfesten Beweise für einen Rundum-Schutz gibt, trägt das für Lehrer, Schüler und Eltern zur Sicherheit bei. Klemens Alfen ist der Ansicht, dass die Raumlüftungsanlagen ein ganz wichtiger Baustein dafür sind, zum Präsenzunterricht zurückkehren zu können. Alle zehn Minuten zu lüften ist laut Alfen keine Option, vor allem nicht bei niedrigen Temperaturen im Winter.

Auch Privatschulen erhalten Förderung

Auch in der privaten Montessori-Schule in Schweinfurt stehen seit acht Monaten wenige Raumluft-Filteranlagen zur Verfügung. Die wurden der Schule von einem Hersteller kostenlos überlassen. Für weitere Raumlüfter kann die Privatschule eine 50-prozentige Förderung beim Freistaat Bayern beantragen. Den Rest der Kosten müssen jedoch die Eltern tragen, und das wären beim augenblicklichen Bedarf rund 40.000 Euro. Ulrich Bauer, der Leiter der Montessori-Mittelschule in Schweinfurt, sagte gegenüber BR24, dass das eine wahnsinnige Belastung sei, gerade weil der Verein auch die digitale Ausstattung finanziell stemmen müsse.