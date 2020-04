Coronavirus: Jugendcafé Zwiesel bietet Video-Kummertelefon an

Christian Schwarz, der Leiter des Jugendcafés Zwiesel, ist gelernter Sozialpädagoge. In normalen Zeiten nimmt er sich im Jugendcafé viel Zeit für Gespräche mit den Jugendlichen. Er bespricht mit ihnen Probleme, Sorgen und Wünsche. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus musste aber auch das Jugendcafé Zwiesel schließen. Damit er den Kontakt weiter aufrechterhalten kann, hat Christian Schwarz kurzerhand ein digitales Beratungs- und Kummertelefon eingerichtet.

Miteinander reden - einander sehen

Die jungen Leute können entweder anrufen oder den Videochat wählen. Dann ist es eigentlich wie ein eins zu eins Gespräch, von Angesicht zu Angesicht. Mit Finn spricht Christian Schwarz regelmäßig. Den 18-Jährigen beschäftigt aktuell vor allem, wie es nach dem Abitur weitergeht. Finn ist gut in der Schule und will nach dem Abitur Medizin studieren. Doch was ist mit den Bewerbungsfristen? Mit dem Termin für den Medizinertest? Macht ihm Corona einen Strich durch die Rechnung?