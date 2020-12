Coronavirus in der Hofer Hauptpost: Alles wird desinfiziert

Der positive Coronatest einer Mitarbeiterin der Postbank-Filiale in der Hofer Innenstadt hat erhebliche Auswirkungen: Zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen, die persönlichen Kontakt mit der Mitarbeiterin hatten, sind noch bis 22. Dezember in Quarantäne. Die Postbank- und Post-Filiale, die gemeinsam in einem Raum untergebracht sind, ist seit Freitag geschlossen.

Spezialfirma reinigt Postfiliale und alle Sendungen

Bevor die Filiale ab Donnerstag wenigstens wieder eingeschränkt öffnen kann, ist eine Spezialfirma im Einsatz: Sie reinigt und desinfiziert die komplette Filiale. Dazu gehören auch alle Sendungen, die in den Postfächern liegen, erklärt Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel.

Post wird über Fenster ausgegeben

Damit die Kunden mit einem Postfach möglichst zügig wieder an ihre Post kommen, sind die wenigen arbeitsfähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale am Mittwochmorgen im Einsatz: Ab 5 Uhr sortieren sie die desinfizierten Sendungen und verteilen sie dann "kontaktarm", das heißt über ein Fenster oder einen separaten Eingang. Die Postfach-Kunden werden über den genauen Ablauf informiert, so der Postbank-Sprecher.

Weihnachten und Coronavirus: Post vor Mammut-Aufgabe

Ab Donnerstag gelten dann für die Stadtpost-Filiale eingeschränkte Öffnungszeiten von 9 bis 13 Uhr. Postbank-Sprecher Schlegel bittet die Kundinnen und Kunden um Verständnis: Den wenigen, nicht zur Quarantäne verpflichteten Kolleginnen und Kollegen, die an den kommenden Tagen den Betrieb aufrechterhalten sollen, stünden angesichts des Weihnachtsgeschäfts und der Corona-Pandemie vor einer Mammut-Aufgabe.

"Diese besondere Situation wird für alle Beteiligten nur mit Gelassenheit, gegenseitigem Respekt und Humor zu bewältigen sein." Hartmut Schlegel, Sprecher Postbank

Regelbetrieb erst wieder ab 23. Dezember

Voraussichtlich erst ab Mittwoch, 23. Dezember, kann die Hofer Stadtpost wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen. Auf welche Filialen die Kunden bis dahin ausweichen können, zeigt die Post auf einer interaktiven Karte.

Positiver Coronatest legt Verteilzentrum in Gräfenberg lahm

Der Fall in Hof ist bereits der zweite Corona-Fall bei der Post in Oberfranken innerhalb weniger Tage. Bereits Ende vergangener Woche legte ein positiv auf das Coronavirus getesteter Mitarbeiter das Verteilzentrum der Post in Gräfenberg im Landkreis Forchheim drei Tage lang lahm. Donnerstag, Freitag und Samstag wurden im Raum Forchheim darum keine Briefe und Pakete durch die Post zugestellt. Ein Post-Sprecher bestätigte dem BR auf Nachfrage, dass die Pandemie die Deutsche Post personell an ihre Grenzen bringe. Kunden müssten vielerorts länger auf ihre Sendungen warten.