Reiserückkehrer: Rosenheim erwägt "strenge Quarantänemaßnahmen"

In Rosenheim lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt bei 47,38 pro 100.000 Einwohnern. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor. Am Montag werde ein Krisenstab zusammentreten um über die Corona-Lage in Rosenheim zu beraten, erklärte Oberbürgermeister Andreas März (CSU) auf Anfrage des BR.

OB März: "Beobachten Zahlen sehr genau"

"Wir beobachten die Zahlen sehr genau", so März. Der Krisenstab werde "geeignete Maßnahmen" beschließen, wenn der Wert "nachhaltig über 50" steigen werde. Ab 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche sollen die Behörden die Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort verschärfen - so haben es Bund und Länder vereinbart. Die Ziffer 50 wird auch als offizieller Warnwert bezeichnet.

Zweiter Pflichttest für Reiserückkehrer?

Allerdings sei das aktuelle Infektionsgeschehen in Rosenheim "überwiegend auf Reiserückkehrer zurückzuführen", so März zum BR. Die Infektionsgefahr in der Stadt Rosenheim selbst bewertet er nur als "mittelmäßig". Daher werden die ersten Maßnahmen voraussichtlich Reiserückkehrer treffen, hieß es weiter: "Die zu treffenden Maßnahmen werden sich somit auf die Urlaubsrückkehrer beziehen, wie beispielsweise ein zweiter verpflichtender Test und strenge Quarantänemaßnahmen bei der Einreise."

Zahlen im Landkreis Ebersberg steigen weiter

Auch der Landkreis Ebersberg hatte am Samstag den Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten - allerdings mit einem Wert von 35,88 nur knapp. Ab einem Wert von 35 sind die Gesundheitsämter verpflichtet, das Gesundheitsministerium über die Ursache der steigenden Zahlen und über lokale Gegenmaßnahmen zu informieren. Die Neuinfektionen dehnen sich jedoch weiter aus: Am Sonntag wurde der Wert von 40,8 erreicht, teilte der Landkreis Ebersberg am Nachmittag mit.

Aktuelle Zahlen für den Kreis Ebersberg

Die Behörden des Landkreises Ebersberg informierten die Öffentlichkeit über die wesentlichen Infektionszahlen: Bei 52 Landkreis-Bewohnern sei - nach den Zahlen vom Samstag - eine Infizierung mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen. Seit Beginn der Pandemie seien im Landkreis Ebersberg insgesamt 611 Infektionen aufgetreten. 554 Erkrankte sind wieder gesund, fünf verstorben. 159 Landkreisbewohner befinden sich als Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne und dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen.

Ansteckungsgefahr durch Reiserückkehrer

Das Gesundheitsamt versuche auch am Wochenende, die Infektionsketten der aktuellen Fälle nachzuvollziehen, hieß es weiter. Dabei handle es sich vor allem um Reiserückkehrer. Dazu kämen mehrere private Partys auch außerhalb des Landkreises, bei der eine Person vor Ort gewesen sei, die sich vermutlich auf einer Reise nach Kroatien angesteckt habe.

Nun arbeite der Krisenstab daran, stärkere Kontaktbeschränkungen "insbesondere auch bei Veranstaltungen und Versammlungen" einzuführen, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Dazu stehe der Krisenstab auch im Austausch mit den übergeordneten Behörden.

Appell des stellvertretenden Landrats

Der stellvertretende Landrat Walter Brilmayer (CSU) rief dazu auf, die Regeln zum Schutz vor Corona einzuhalten: "Abstandhalten, Maskentragen und regelmäßiges und konsequentes Händewaschen sind für viele Gott sei Dank inzwischen selbstverständlich. Private Feiern und Partys haben sich immer wieder als Übertragungsorte herauskristallisiert." Deshalb laute seine Bitte, so Brilmayer: "Jeder, der in der aktuellen Situation dazu einlädt oder daran teilnimmt, sollte auch in Feierlaune nicht darauf verzichten, verantwortungsvoll zu handeln." Corona einfach auszublenden sei "nicht cool".

Schließlich gehe es darum, möglichst zu verhindern, dass sich die Infektionen im Landkreis Ebersberg verbreiteten, die sich im Urlaub "Reisende andernorts geholt haben". Der Appell Brilmayers: "Dazu kann und muss jeder von uns beitragen. Je mehr Menschen diese Eigenverantwortung konsequent übernehmen, desto besser sind alle vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 geschützt."