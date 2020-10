Landkreis Cham führt Testpflicht für tschechische Pendler ein

Arbeitnehmer aus dem Nachbarland Tschechien, die in den Landkreis Cham zur Arbeit pendeln, brauchen ab Samstag einen negativen Coronatest. Dann tritt eine neue Allgemeinverfügung des Landratsamtes in Kraft.

Test muss regelmäßig wiederholt werden

Alle Pendler müssen innerhalb von sieben Tagen nach der ersten Einreise einen Test machen und diesen später in festgelegten Abständen wiederholen. Wer in Pflege- und Medizinberufen arbeitet, muss sich zum Beispiel alle fünf Tage auf Corona testen lassen. Andere Arbeitnehmer aus Tschechien müssen alle 14 Tage zum Test.

Landratsamt will Testkapazitäten ausweiten

Das Landratsamt Cham kündigte heute an, die Testpflicht zu kontrollieren und auch Bußgelder zu verhängen. Die Arbeitgeber seien berechtigt, die Tests einzufordern. Die Teststation in Cham ist auch für tschechische Pendler kostenlos. Das Landratsamt will die Kapazitäten nun ausweiten.

Rekordwerte in Tschechien

Tschechien hat den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet: Am Mittwoch kamen 5.335 weitere Fälle hinzu, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die deutsche Bundesregierung hat Tschechien zum Risikogebiet erklärt.