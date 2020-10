Corona-Inzidenzwert in Schweinfurt auf 37 gestiegen

In Schweinfurt wurde am Donnerstag der Corona-Signalwert von 35 überschritten. Das bedeutet, dass ab Freitag eine neue Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt in Kraft tritt. Sie enthält folgende Regelungen: Feierlichkeiten in öffentlichen Räumen sind auf 50 Teilnehmer beschränkt. Private Feierlichkeiten sollen nicht mit mehr als 25 Personen stattfinden.

Für die Schulen bedeutet das: Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe in weiterführenden- und beruflichen Schulen müssen nun auch am Sitzplatz im Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet ist.

Einrichtungen bleiben geöffnet

Dies gilt nicht für Schüler der 1.-4. Jahrgangsstufe in Grund- und Förderschulen. Für Kindergärten gilt laut der Stadt Schweinfurt: Es können weiterhin alle Kinder die Einrichtung besuchen. Soweit Einrichtungen offene oder teiloffene Konzepte umsetzen, müssen wieder feste Gruppen gebildet werden, um eine bessere Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten zu ermöglichen. Die Beschäftigten müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Besuch von Kindern bei nur leichten Krankheitssymptomen bleibt weiterhin möglich.

Private Feiern problematisch

Laut der Stadt hat sich zuletzt gezeigt, dass es gerade bei privaten Feiern und Zusammenkünften wegen zu großer Nähe und zu sorgenlosem Umgang mit den Hygienebestimmungen vermehrt zu Infektionen gekommen ist.