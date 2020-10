250 Euro Bußgeld für Falschnamen auf Corona-Listen in Bayern

Vorsätzlich falsche Kontaktangaben beim Restaurant- oder Gaststättenbesuch werden in Bayern künftig mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 250 Euro geahndet. Dass beschloss das bayerische Kabinett in München, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte. Denn die Nachverfolgung von Infektionsketten sei in der Corona-Krise wichtig, um "das Geschehen im Griff zu behalten". Dafür müssten aber die Angaben auf den Gästelisten in der Gastronomie auch stimmen, betonte der CSU-Politiker.

Darüber hinaus werden Gastronomen und Hotelbetreiber verpflichtet, Daten ihrer Kunden zu erfassen. Bei Verstößen droht ihnen ein Bußgeld von 1.000 Euro. Gaststättenbetreiber müssen nach Angaben Herrmanns nicht kontrollieren, ob die Gästelisten richtig ausgefüllt werden, sollen aber Plausibilitätskontrollen vornehmen.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro verständigt. In Nordrhein-Westfalen werden 250 Euro fällig, in Schleswig-Holstein sollen es 1.000 Euro sein.

Party-Obergrenzen bei steigenden Corona-Zahlen

Das Kabinett beschloss auch eine Anpassung der bayerischen Regelungen zu Teilnehmer-Obergrenzen für Feiern bei steigenden Corona-Zahlen an die Bund-Länder-Beschlüsse. Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) in einer Stadt oder einem Landkreis dürfen dort an Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räumen maximal 50 Menschen teilnehmen. In privaten Räumen wird dringlich empfohlen, keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.

In Kommunen mit einer Inzidenz von 50 oder mehr bleibt es bei den Vorgaben, die die Staatsregierung schon vergangene Woche beschlossen hatte.

Herrmann kündigte an, dass die Corona-Beschränkungen im Freistaat vorerst bis 18. Oktober verlängert werden.

