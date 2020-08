Coronavirus: 337 Menschen haben sich seit gestern neu infiziert

Seit gestern haben sich 337 Menschen in Bayern neu mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen auf seiner Internetseite mit. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 55.493 Menschen im Freistaat mit dem Coronavirus infiziert. Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern gelten 49.460 als genesen.

Keine neuen Todesfälle seit mehreren Tagen

Die Zahl der Todesfälle ist seit mehreren Tagen nicht gestiegen und liegt bei 2.632. Die meisten Infizierten-Fälle im Freistaat werden vom LGL in Oberbayern mit 25.199 gezählt, die wenigsten in Unterfranken (3.933) und Oberfranken (4.237).

Oberbayern hat höchsten Inzidenz-Wert

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Oberbayern mit 20,68 den höchsten Wert. Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 14,74. Anhand dieser Zahl werden die neuen Infektions-Fälle registriert, die innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. Der Frühwarnwert liegt bei 35 Neu-Infektionen binnen sieben Tagen. Das ist in keinem bayerischen Regierungsbezirk der Fall.

Rosenheim weiterhin unter kritischem Wert

Rosenheim in Oberbayern kommt laut LGL auf einen Wert von 45,8 und ist damit unterhalb der kritischen Marke von 50. Der Landkreis Ebersberg, der zuletzt den Warnwert überschritten hatte, liegt aktuell bei 28,84.