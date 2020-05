Coronavirus: Endlich wieder freie Fahrt für Fahrschulen

Sieben Wochen lang waren die Fahrschulen geschlossen. Eine lange Zeit, in der wegen des Coronavirus weder Theorie- noch Praxisunterricht möglich waren. Bei der Fahrschule Tischmacher in Dillingen etwa hätten in dieser Zeit über 100 junge Menschen ihren Führerschein gemacht. Jetzt gibt es einiges aufzuholen, alle wollen die Fahrstunden nachholen, auch viele Neuanmeldungen gibt es.

Mund-Nasen-Schutz für Fahrlehrer und Fahrschüler

Doch die Fahrstunden laufen jetzt anders ab als sonst. Zwischen Fahrlehrer und Fahrschüler bestehen keine eineinhalb Meter Sicherheitsabstand. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Vorgaben für den praktischen Fahrunterricht: Im Auto dürfen nur der Fahrlehrer und der Schüler mitfahren, und beide müssen natürlich Mund-Nasen-Schutz tragen.

Desinfizieren und Auto durchlüften

Vor dem Losfahren müssen sich beide gründlich die Hände desinfizieren. Der Fahrunterricht darf maximal sechzig Minuten dauern. Dann muss das Auto durchgelüftet werden – vor dem nächsten Fahrschüler wird es außerdem desinfiziert.

Abstandsgebot im Theorieunterricht

Beim Theorieunterricht müssen die Stühle in eineinhalb Meter Abstand stehen. Viele Fahrschulen bieten deshalb mehr Unterrichtsstunden pro Woche an, um Versäumtes aufzuholen – denn für viele Schüler drängt die Zeit: Wenn sie etwa im September eine Lehre anfangen wollen, sind viele auf den Führerschein angewiesen.