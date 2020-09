Coronavirus: Drei oberfränkische Schulklassen in Quarantäne

Zwei Schulklassen des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim sind am Freitag für zwei Wochen in Quarantäne geschickt worden. Grund dafür sind die positiven Coroantests eines Geschwisterpaars, das die Schule besucht.

Einem Sprecher des Forchheimer Landratsamts zufolge ist der Test eines dritten Geschwisterkindes negativ ausgefallen. Die Schüler aus dessen Klasse wurden vorsorglich für einen Tag nach Hause geschickt, können am Montag aber wieder in die Schule zurückkehren.

Schulklasse in Forchheim in Quarantäne

Bei den Geschwistern handele es sich um Reiserückkehrer aus einem "Nicht-Risikogebiet". Sie hätten sich freiwillig testen lassen. Das Testergebnis habe allerdings erst vorgelegen, als sie bereits wieder in die Schule gingen.

Schüler in Bamberg mit Coronavirus infiziert

Der Fall in Forchheim ist bereits der dritte oberfränkische in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien. Zuvor war bereits in Bamberg ein Schüler einer weiterführenden Schule positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Klasse wurde am Freitagmorgen für zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Um welche Schule es sich handelt, wollte das Landratsamt Bamberg nicht sagen.

Lehrerin in Kulmbach positiv auf Corona getestet

Bereits am Donnerstag wurden die Schüler einer 13. Klasse der Fachoberschule Kulmbach vorsichtshalber nach Hause geschickt. Dort war eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet worden. Da die Schüler keinen engeren Kontakt zu der Lehrerin gehabt haben sollen, durften sie bereits am Freitag wieder die Schule besuchen.