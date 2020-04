Coronavirus: Die Auswirkungen auf die Kleingärtner

Nicht erlaubt: der Toilettenbesuch

Für die Gartler hat sich jetzt aber noch ein anderes Problem aufgetan. Die Toilettenanlagen mussten vergangene Woche geschlossen werden. Das hat der bayerische Landesverband der Kleingärtner mit dem Innenministerium abgesprochen, erklärt Friedrich Pils. Das Infektionsrisiko sei zu hoch.

Wer weiter weg von seiner Parzelle wohnt oder nicht mehr so gut auf den Füßen ist, für den ist diese Regelung ein Problem, so die Rückmeldung der Gartler. Friedrich Pils will dazu gerne nochmal nachfragen. Denn die Toilettenanlagen auf Friedhöfen sollen in München weiterhin geöffnet sein.

Außerdem stehen die Schrebergärten in München seit dem 1. April wieder allen Besuchern als öffentliches Grün für einen Spaziergang zur Verfügung.