Coronavirus: Bundeswehr hilft in Hofer Altenheimen aus

An zahlreiche Hofer Altenheimen gibt es besonders viele Infektionen mit dem Coronavirus. Weil nicht nur Bewohner, sondern auch Pfleger infiziert sind, ist die Betreuungssituation zunehmend angespannter. Jetzt gibt es Unterstützung durch die Bundeswehr - zunächst bis Silvester.

Sechs Soldaten helfen in zwei Heimen

Sechs Soldaten der Hofer Bundeswehr-Kaserne helfen in zwei Altenheimen. Um welche Heime es sich handelt, will die Stadt nicht sagen. Fest steht aber: Dort ist wegen Corona-Fällen und der Quarantäne zahlreicher Pflegekräfte die Personaldecke besonders dünn.

Versorgung auf Dauer sonst nicht mehr gesichert

Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hat darum beim zuständigen Kreisverbindungskommando der Bundeswehr vor einer Woche um Unterstützung gebeten, erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Ilona Hörath. Auf Dauer habe mit dem vorhandenen Personal in den beiden besonders betroffenen Heimen die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden können.

Unterstützung bei der Betreuung

Die sechs Soldaten sollen in den beiden Heimen unter anderem bei der Essensausgabe und bei der Betreuung der Senioren mithelfen. Sie werden in den Tagesschichten auch über die Weihnachtsfeiertage eingeteilt, so Bundeswehr-Sprecher Gerhard Maurer.

Soldaten auch an der Teststelle

Der Einsatz in den beiden Altersheimen ist vorläufig bis 31. Dezember geplant. Bereits seit November arbeiten die Bundeswehrsoldaten auch an der Corona-Teststelle an der Freiheitshalle mit. Dort sind sie zu Verwaltungsarbeiten eingeteilt.