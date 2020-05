Coronavirus-Auflagen bringen kleine Cafés in große Nöte

Ab 18. Mai dürfen in Bayern Cafés und Restaurants wieder draußen öffnen, eine Woche später dann auch die Innenräume. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude bei den Gastronomen, aber nicht bei allen. Denn öffnen dürfen die Betriebe nur unter strengen Auflagen. Und genau die bringen gerade die kleinen Cafés in Schwierigkeiten.

Abstandsregelungen: Wenig Fläche, kaum Plätze

Wegen Corona müssen die Tische auf Abstand gehalten werden, Sitzplätze müssen reduziert werden. Was vielleicht in großen Wirtschaften oder Biergärten noch irgendwie funktioniert, ist für die kleinen Cafés und Bars oft unmöglich, umzusetzen. Und obwohl sie es also theoretisch dürften, werden manche vielleicht gar nicht aufsperren können. Denn: Durch die Abstandsregelung bleiben dann teilweise nur noch so wenige Plätze übrig, dass man die an einer Hand abzählen kann.

Existenznöte bei Café-Betreibern

Das trifft auch Madeleine Le Claire, die seit zwei Jahren in Günzburg ein kleines Café betreibt. Wegen der Abstandsregelungen würden in ihrem kleinen Café nur ein paar wenige Plätze übrig bleiben. "Da machen wir ja gar keinen Umsatz", sagt Le Claire. Sie müsse aber weiterhin Miete zahlen, Kredite, Strom, Internet. Unter den Auflagen sei eine Öffnung für sie aber nicht möglich.

Auch Marc Ender betreibt in Neu-Ulm ein kleines Café, die "Naschkatze". Unter den Auflagen könnten maximal 5 Gäste im Café Platz finden. Ender ist skeptisch, ob sich eine Öffnung lohnt. Denn wie im Café in Günzburg würden auch hier die Kosten für die Waren, die Miete und andere Ausgaben weiterlaufen.

Soforthilfe reicht den Klein-Gastronomen nicht aus

Die Soforthilfe reiche laut Ender nicht und die Steuererleichterung soll für Gastronomen erst ab Juli kommen. "Mein größter Wunsch ist, dass möglichst viele das soweit irgendwie durchstehen, dass man irgendwann wieder Land sieht", sagt Ender.

Verständnis für die Corona-Schutzmaßnahmen haben die Cafébesitzer zwar schon. Aber sie würden sich trotzdem noch mehr Unterstützung vom Staat oder den Städten selbst wünschen.