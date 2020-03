Corona: An diesen Schulen in Bayern fällt der Unterricht aus

Wegen des Verdachts auf Corona-Infektionen fällt an rund einem Dutzend Schulen in Bayern am heutigen Freitag, 6. März, der Unterricht aus. Der Artikel wird ständig aktualisiert. Wegen der sich laufend ändernden Situation, kann eine Vollständigkeit nicht garantiert werden. Ratsam ist deshalb in jedem Fall auch, bei den Schulen selbst nachzufragen. Stand: 06. März, 09:45 Uhr.

Schulschließungen in Oberbayern wegen Coronavirus

In Unterhaching am Lise-Meitner-Gymnasium haben Schulleitung und Landratsamt München nach einer bestätigten Corona-Infektion eines Kindes angeordnet, den Unterricht zunächst bis einschließlich heute ausfallen zu lassen. Unter Umständen bleibt die Schule auch kommende Woche geschlossen, hieß es.

Der Unterricht fällt heute auch in Karlsfeld bei München an der Fachoberschule aus.

Im Landkreis Miesbach entfällt der Unterricht an der Privaten Volksschule Holzkirchen GmbH. Die Grundschule und das Gymnasium bleiben bis einschließlich Montag, 9. März geschlossen . Danach werde man weiter entscheiden, sagte eine Mitarbeiterin.

Auch in der Landeshauptstadt bleiben zwei Schulen, das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium und das Berufliche Schulzentrum an der Riesstraße geschlossen. Zunächst fällt der Unterricht bis Mittwoch, 11. März, aus. Die Dauer der Schließung steht derzeit noch nicht fest.

Im Landkreis Freising bleibt ebenfalls eine Schule erst einmal geschlossen: Nachdem ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, fällt der Unterricht in der Grundschule Au aus. Die Regelung gilt vorerst bis kommenden Dienstag (10.3.). Auch in zwei Kitas im Landkreis – in Zolling und in Nandlstadt – sind geschlossen.

Auch Kindergärten von vorübergehenden Schließung betroffen

Auch an zwei Kindergärten in der Landeshauptstadt, den Katholischen Kindergärten St. Rita in Zamdorf und St. Klara in Bogenhausen, gibt es laut Stadt seit Donnerstag bestätigte Covid19-Fälle. Die Kindergärten bleiben 14 Tage (bis 20. März) geschlossen, so die Stadt München.

Ebenso wurde bereits am Donnerstag ein Kindergarten in der Gemeinde Gräfelfing geschlossen. Laut Landratsamt München hat sich im Kindergarten Sunrise ABC ein Kind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Einrichtung bleibe bis einschließlich 16. März geschlossen, so das Landratsamt.

Geschlossene Schulen und Kitas in Niederbayern

In Vilshofen bleiben die Ritter-Tuschl-Grundschule sowie der Kindergarten St. Martin bis einschließlich Freitag zu. Es gibt laut Stadt auch keine Notbetreuung. Der Verdacht einer Corona-Infektion bei einem Kind aus der Ritter-Tuschl-Grundschule habe sich aber nicht bestätigt. Der Schulbetrieb werde deshalb ab Montag, 9. März, wieder regulär aufgenommen. Bei den auf den Coronavirus getesteten Kindern aus dem Kindergarten St. Martin in Vilshofen liegt noch kein Testergebnis vor. Der Kindergarten bleibt weiterhin geschlossen, teilte die Stadt mit.

Mittelfranken: Ausfall an einigen Grundschulen, Realschulen und Gymnasien

In Mittelfranken fällt an einigen Schulen in Herzogenaurach, Nürnberg und Erlangen der Unterricht aus: In Herzogenaurach an der Staatlichen Realschule, in Nürnberg an der Grundschule St. Johannis sowie am Labenwolf-Gymnasium, in Erlangen am Christian-Ernst-Gymnasium.

Coronavirus: Unterrichtsausfall in Unterfranken

In Würzburg fällt an den Schulen der Leonhard-Frank-Grundschule der Unterricht bis einschließlich 13. März aus. Laut dem Würzburger Gesundheitsamt steht fest, dass sich ein Junge infiziert hat, der die Leonhard-Frank-Grundschule im Würzburger Stadtteil Heuchelhof besucht.

Vorbeugend bleibt auch die Partnerschule in Rottenbauer bis Freitag, 13. März, geschlossen. "Es gibt Lehrer, die an beiden Schulen unterrichten und Familien mit Kindern, die die Grundschule am Heuchelhof und die Hauptschule in Rottenbauer besuchen. Da gibt es viel Austausch", erklärte Schulamtsdirektor Erwin Pfeuffer.