Coronavirus als Chance: Anregungen von Pater Anselm Grün

Pater Anselm Grün aus der Abtei Münsterschwarzach (Lkr. Kitzingen) gibt Anregungen für ein friedliches Zusammenleben während der Corona-Krise. Der Benediktinerpater ist der erfolgreichste deutschsprachige Autor religiöser Bücher.

Krisen und Chancen in Corona-Zeiten

Die Corona-Auflagen haben den Alltag und das zwischenmenschliche Leben verändert. So spricht Anselm Grün über Nähe und Distanz in Familien, wenn man plötzlich ununterbrochen zusammen sein muss oder wie man am besten mit einem Lagerkoller umgeht.

Tipps aus dem Klosterleben

Anhand vieler Beispiele aus seiner Erfahrung als Mönch, hat Pater Anselm Grün Anregungen, wie man diese Krise auch als Chance verstehen kann.

